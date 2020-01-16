Лавров считает, что Ливии далеко до восстановления государственности

ТАШКЕНТ, 16 января. /ТАСС/. Ситуация в Ливии еще далека от того, чтобы государственность в этой стране была восстановлена. Об этом заявил в четверг и.о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в ташкентском филиале МГИМО (У) МИД России.

Он подчеркнул, что безрассудные действия США и их ближайших союзников привели к настоящему моменту к катастрофическим последствиям в Ближневосточном регионе. "Был разрушен Ирак, который сейчас с трудом восстанавливает свою целостность и способность в этой стране налаживать нормальную жизнь. Разрушена была Ливия. Там далеко еще до того, чтобы государственность была восстановлена", - отметил глава МИД РФ.

Лавров также отметил, что аналогичные попытки были предприняты и в отношении Сирии, однако "в ответ на просьбу законного правительства Сирии РФ оказала очень эффективное содействие сирийскому народу в отражение угрозы мирового терроризма". "Сейчас эта угроза отведена, осталось решить некоторые более частные задачи, но отстоять сирийскую государственность мы помогли сирийскому народу", - подчеркнул глава МИД РФ.