{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Лавров убежден, что СНГ оправдывает свое предназначение, но весь потенциал еще не раскрыт

И.о. министра иностранных дел России подчеркнул, что Москва разделяет обозначенные Узбекистаном приоритеты в рамках его председательства в содружестве в этом году

ТАШКЕНТ, 16 января. /ТАСС/. Содружество Независимых Государств (СНГ) полностью оправдывает свое предназначение, однако объединительный потенциал организации до конца не раскрыт. Об этом заявил в четверг и. о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в ташкентском филиале МГИМО (У) МИД России.

"Мы тесно взаимодействуем в СНГ, где сейчас Узбекистан председательствует. СНГ, мы считаем, в полной мере оправдывает свое предназначение в качестве структуры на постсоветском пространстве, где все новые государства могут обсуждать любые возникающие вопросы. Я считаю, что объединительный потенциал СНГ еще пока до конца не раскрыт", - сказал он.

Лавров отметил, что Россия разделяет "обозначенные Узбекистаном приоритеты в рамках его председательства в СНГ в этом году". "Готовы оказывать всяческое содействие, чтобы претворить эти приоритеты в жизнь", - добавил глава МИД РФ.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
Реклама на ТАСС
Предложения по изменению Конституции РФ
В ЦИК создана группа, которая внесет предложения по голосованию по поправкам в Конституцию
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС