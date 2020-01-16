Лавров убежден, что СНГ оправдывает свое предназначение, но весь потенциал еще не раскрыт

ТАШКЕНТ, 16 января. /ТАСС/. Содружество Независимых Государств (СНГ) полностью оправдывает свое предназначение, однако объединительный потенциал организации до конца не раскрыт. Об этом заявил в четверг и. о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в ташкентском филиале МГИМО (У) МИД России.

"Мы тесно взаимодействуем в СНГ, где сейчас Узбекистан председательствует. СНГ, мы считаем, в полной мере оправдывает свое предназначение в качестве структуры на постсоветском пространстве, где все новые государства могут обсуждать любые возникающие вопросы. Я считаю, что объединительный потенциал СНГ еще пока до конца не раскрыт", - сказал он.

Лавров отметил, что Россия разделяет "обозначенные Узбекистаном приоритеты в рамках его председательства в СНГ в этом году". "Готовы оказывать всяческое содействие, чтобы претворить эти приоритеты в жизнь", - добавил глава МИД РФ.