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Лавров указал на недопустимость оправдания преступлений нацистов и их пособников

Недопустимо пытаться ревизовать решения Нюрнбергского трибунала, подчеркнул глава российского МИД

ТАШКЕНТ, 16 января. /ТАСС/. И.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров указал на недопустимость переписывания истории Второй мировой войны, оправдания преступлений нацистов и их пособников.

"В текущем году мы отмечаем 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Наши народы плечом к плечу сражались с фашизмом, внесли вместе с другими народами бывших советских республик решающий вклад в освобождение Европы и мира в целом, - заявил Лавров, выступая в четверг в ташкентском филиале МГИМО (У) МИД России. - Победа заложила основы для современной архитектуры международной безопасности, включая создание ООН, принципы Устава которой незыблемы". По его словам, любые реформы - которых будет немало - международных организаций и отношений при всех новшествах "должны неизбежно опираться на эти принципы, имеющие универсальную ценность и признанные всеми государствами мира".

"Мы должны бережно хранить память о подвиге наших отцов и дедов, не позволять никому переписывать историю и подвергать сомнению итоги Второй мировой войны, тем более оправдывать преступления нацистов и их пособников, - подчеркнул он. - Недопустимо пытаться ревизовать решения Нюрнбергского трибунала. А такие попытки мы наблюдаем сейчас в целом ряде стран ЕС, которые постоянно презентуют себя как образец демократии. Эта тенденция очень опасная и с нею надо бороться, надо ей противодействовать".

"Ждем 9 мая в Москве дорогих гостей, и, конечно, друзей из Узбекистана на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Уверен, что этот великий праздник будет отмечаться и в Ташкенте, и в других городах наших стран", - сказал он. "Знаю, что в узбекской столице завершается воссоздание Парка Победы, и рассчитываю, что сможем торжественно его открыть [в текущем году]", - заключил Лавров.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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