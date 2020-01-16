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Лавров отметил хороший уровень развития военно-технического партнерства РФ и Узбекистана

И.о. министра иностранных дел России также отметил сотрудничество двух стран в экономической и гуманитарной сферах

ТАШКЕНТ, 16 января. /ТАСС/. Сфера безопасности является одной из основных составляющих российско-узбекистанского партнерства, в том числе между нашими странами хорошо развивается военно-техническое сотрудничество. Об этом заявил в четверг и.о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в ташкентском филиале МГИМО (У) МИД России.

"Мы решаем многие задачи по обеспечению безопасности и Узбекистана, и в целом Центральной Азии, где угрозы терроризма, наркотрафика достаточно серьезные. У нас масштабные договоренности по сотрудничеству в сфере модернизации и переоснащения вооруженных сил республики Узбекистан нашим современным вооружением, очень хорошо развивается военно-техническое сотрудничество. Сфера безопасности - она, я считаю, одна из основных и наиболее зримых", - сказал Лавров, отвечая на вопрос об основных составляющих российско-узбекистанского союза.

Также он отметил сотрудничество двух стран в экономической и гуманитарной сферах.

Лавров напомнил, что Россия и Узбекистан являются не только партнерами, но и союзниками в рамках заключенного в 2005 году Договора о союзнических отношениях между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан. "У нас очень тесные связи между всеми ведомствами, включая ведомства экономического блока, включая министерства обороны, Советы безопасности, правоохранительные структуры, специальные службы", - подчеркнул он.

Конструктивный диалог со всеми партнерами

Лавров также отметил, что Россия стремится выстраивать добрососедские отношения со всеми зарубежными партнерами, если они хотят того же.

"Мы, как и любая нормальная страна, хотим иметь дружественное внешнее окружение, хотим иметь добрососедство и конструктивное взаимодействие со всеми без исключения зарубежными партнерами во всех форматах и во всех географических направлениях при понимании того, что со стороны наших коллег есть встречное желание", - сказал и.о. министра.

"Поэтому нас весьма удовлетворяет то, что Россию и страны Центральной Азии связывают отношения союзничества, отношения стратегического партнерства, которые базируются на принципах международного права, на принципах уважения друг к другу, учета интересов друг друга и поиска баланса интересов при рассмотрении любых вопросов", - добавил он.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичУзбекистанРоссия
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