Лавров сообщил, что Россия готовит в ОБСЕ декларацию по случаю 75-летия Победы

ТАШКЕНТ, 16 января. /ТАСС/. РФ продвигает в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) специальные мероприятия и декларацию по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил в четверг глава российского дипведомства Сергей Лавров, выступая в ташкентском филиале МГИМО (У) МИД России.

"В ООН внесена инициатива провести в мае этого года специальное заседание Генеральной Ассамблеи. Узбекистан - соавтор этой инициативы, - сказал он. - В ОБСЕ мы также продвигаем специальные мероприятия, специальную декларацию по случаю юбилея Победы".