Новый посол Великобритании Броннерт вручила в МИД России копии верительных грамот

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Занявшая пост посла Великобритании в РФ Дебора Броннерт вручила копии верительных грамот первому заместителю министра иностранных дел РФ Владимиру Титову. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы были обсуждены текущее состояние и перспективы российско-британских отношений, а также затронуты актуальные вопросы международной повестки дня", - добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Броннерт прибыла в Москву 9 января. Она стала первой женщиной на посту посла Великобритании в России.