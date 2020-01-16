Мишустин заявил, что надеется на поддержку депутатами его кандидатуры на пост премьера

"Надеюсь", - коротко ответил Мишустин на вопрос журналистов о том, рассчитывает ли он на то, что его кандидатуру поддержат депутаты Госдумы.

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Михаил Мишустин надеется на то, что депутаты Госдумы поддержат его кандидатуру на пост главы правительства.

Что заявил Михаил Мишустин на встречах с фракциями Госдумы

Госдума в четверг на пленарном заседании рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра России.

Утром 16 января Мишустин провел встречи с парламентскими фракциями "Единой России", ЛДПР, КПРФ и "Справедливой России", а также побеседовал со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным. Все эти беседы проводились в закрытом для прессы режиме.

Как сообщали журналистам по итогам утренних встреч депутаты, Мишустин говорил о приоритетах работы нового кабинета министров. В частности, он заявлял, что намерен на посту председателя правительства сделать акцент на реализации национальных проектов, развитии цифровой экономики, на борьбе с бедностью и пр. Он также заверил журналистов, что готов к работе в новом статусе.

В новость были внесены изменения (14:02 мск) — добавлена информация по тексту.