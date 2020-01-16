Мишустин прибыл в Госдуму, которая рассмотрит его кандидатуру на пост премьера

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Михаил Мишустин прибыл в Госдуму, которая в четверг на своем пленарном заседании рассмотрит его кандидатуру на пост премьер-министра России, передает корреспондент ТАСС.

Ранее в здание Думы на заседание также приехал глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Утром 16 января Мишустин провел встречи с парламентскими фракциями "Единой России", ЛДПР, КПРФ и "Справедливой России", а также побеседовал со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным. Все эти беседы проводились в закрытом для прессы режиме. По их окончании Мишустин покинул здание Госдумы.

Как сообщали журналистам по итогам утренних встреч депутаты, Мишустин говорил о приоритетах работы нового кабинета министров. В частности, он заявлял, что намерен на посту председателя правительства сделать акцент на реализации национальных проектов, развитии цифровой экономики, на борьбе с бедностью и пр. Он также заверил журналистов, что готов к работе в новом статусе.