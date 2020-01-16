Мишустин назвал приоритеты своего правительства

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании Госдумы заявил, что в России есть все источники для решения поставленных президентом РФ Владимиром Путиным задач.

"Благодаря макроэкономической стабильности и профицитному бюджету у нас имеются финансовые источники для реализации всех поставленных президентом задач начиная уже с января этого года", - сказал Мишустин.

Комментируя содержание послания президента, Мишустин заметил, что его стоит рассматривать как программу социальной справедливости, основанной на традиционных ценностях и обращенную к людям. "На первом месте забота о детях, о семье, о росте их достатка и о повышении качества жизни", - сказал он.

Мишустин подчеркнул, что необходимо незамедлительно качественно подготовить все законодательные акты, по которым будет вестись эта работа. По словам кандидата на пост премьера, эта работа уже начата совместно с парламентом. Он также выразил надежду на поддержку депутатов Госдумы.

На реализацию социальных обязательств, содержащихся в послании, в 2020 году понадобится 450 млрд рублей, на 4 года - около 4 трлн рублей. Эти средства есть, а работа по реализации решений уже началась, сообщил Мишустин.

"Сегодня провел все консультации с министром финансов Антоном Силуановым, конечно, средства, которые были обозначены в послании, есть. Этот год - это примерно 450 млрд рублей, четырехлетка - это около 4 трлн рублей", - сказал он.

По словам Мишустина, средства будут соответствующим образом перераспределены внутри бюджета, но не затронут никаких обязательств федерального бюджета и бюджетов регионов. "С точки зрения ресурсов, они есть в полном объеме, все эти решения должны быть приняты и заработать уже сейчас, с начала года, поэтому в этом смысле хочу вас заверить, что работа уже идет полным ходом и надеюсь на вашу поддержку", - подчеркнул он.

О социальной помощи

Мишустин заявил, что социальная помощь населению должна носить адресный характер по домохозяйствам и семьям, а не основываться на автоматическом распределении льгот.

"Существует огромное количество льгот, их сотни, и эти льготы сегодня, кроме того, что можно нейтрализовать, очень тяжело увидеть, как эти льготы расходуются. Потому что нет заявительного принципа, есть принцип автоматического распределения льгот, когда вы не видите таргетированную аудиторию, куда они пошли. Что очень важно здесь: важно сделать социально адресную помощь, когда мы сможем формировать по домохозяйству и по семье доходы и считать, если хотите, федеральную формулу бедности, которую потом, поскольку у регионов разная и корзина, и разное понятие бедности, через социальные контракты доводить до конечного потребителя адресно", - сказал он.

По словам Мишустина, этому призван помочь закон о едином реестре населения, который принят Госдумой в первом чтении. "Тогда мы сможем сформировать семью, доходы семьи, доходы домохозяйств. Считаем, что мы эту задачу можем выполнить за два года, если с вашей помощью, уважаемые депутаты, попробуем быстрее, потому что мы зависим от того, как скоро субъекты федерации смогут выполнить эту работу по ретроконверсии (данных органов ЗАГС с 1926 года, предусмотренную законом)", - указал действующий глава ФНС.

Он также подчеркнул, что "правительство должно сосредоточить свои усилия на этой работе" (по переходу к социально адресной помощи - прим. ТАСС).

О нацпроектах

По его словам, послание главы государства связывает нацпроекты в единую программу. "Президент задал высокий темп работы, огласив послание Федеральному собранию на первой, кстати, полной рабочей неделе нового 2020 года. Задачи, которые поставлены в послании, придают национальным проектам еще более глубокий смысл и связывают их в единую, масштабную, системную программу", - сказал Мишустин.