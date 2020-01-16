Мишустин назвал приоритеты своего правительства

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании Госдумы заявил, что в России есть все источники для решения поставленных президентом РФ Владимиром Путиным задач.
"Благодаря макроэкономической стабильности и профицитному бюджету у нас имеются финансовые источники для реализации всех поставленных президентом задач начиная уже с января этого года", - сказал Мишустин.
Комментируя содержание послания президента, Мишустин заметил, что его стоит рассматривать как программу социальной справедливости, основанной на традиционных ценностях и обращенную к людям. "На первом месте забота о детях, о семье, о росте их достатка и о повышении качества жизни", - сказал он.
Мишустин подчеркнул, что необходимо незамедлительно качественно подготовить все законодательные акты, по которым будет вестись эта работа. По словам кандидата на пост премьера, эта работа уже начата совместно с парламентом. Он также выразил надежду на поддержку депутатов Госдумы.
На реализацию социальных обязательств, содержащихся в послании, в 2020 году понадобится 450 млрд рублей, на 4 года - около 4 трлн рублей. Эти средства есть, а работа по реализации решений уже началась, сообщил Мишустин.
"Сегодня провел все консультации с министром финансов Антоном Силуановым, конечно, средства, которые были обозначены в послании, есть. Этот год - это примерно 450 млрд рублей, четырехлетка - это около 4 трлн рублей", - сказал он.
По словам Мишустина, средства будут соответствующим образом перераспределены внутри бюджета, но не затронут никаких обязательств федерального бюджета и бюджетов регионов. "С точки зрения ресурсов, они есть в полном объеме, все эти решения должны быть приняты и заработать уже сейчас, с начала года, поэтому в этом смысле хочу вас заверить, что работа уже идет полным ходом и надеюсь на вашу поддержку", - подчеркнул он.
О социальной помощи
Мишустин заявил, что социальная помощь населению должна носить адресный характер по домохозяйствам и семьям, а не основываться на автоматическом распределении льгот.
"Существует огромное количество льгот, их сотни, и эти льготы сегодня, кроме того, что можно нейтрализовать, очень тяжело увидеть, как эти льготы расходуются. Потому что нет заявительного принципа, есть принцип автоматического распределения льгот, когда вы не видите таргетированную аудиторию, куда они пошли. Что очень важно здесь: важно сделать социально адресную помощь, когда мы сможем формировать по домохозяйству и по семье доходы и считать, если хотите, федеральную формулу бедности, которую потом, поскольку у регионов разная и корзина, и разное понятие бедности, через социальные контракты доводить до конечного потребителя адресно", - сказал он.
По словам Мишустина, этому призван помочь закон о едином реестре населения, который принят Госдумой в первом чтении. "Тогда мы сможем сформировать семью, доходы семьи, доходы домохозяйств. Считаем, что мы эту задачу можем выполнить за два года, если с вашей помощью, уважаемые депутаты, попробуем быстрее, потому что мы зависим от того, как скоро субъекты федерации смогут выполнить эту работу по ретроконверсии (данных органов ЗАГС с 1926 года, предусмотренную законом)", - указал действующий глава ФНС.
Он также подчеркнул, что "правительство должно сосредоточить свои усилия на этой работе" (по переходу к социально адресной помощи - прим. ТАСС).
О нацпроектах
По его словам, послание главы государства связывает нацпроекты в единую программу. "Президент задал высокий темп работы, огласив послание Федеральному собранию на первой, кстати, полной рабочей неделе нового 2020 года. Задачи, которые поставлены в послании, придают национальным проектам еще более глубокий смысл и связывают их в единую, масштабную, системную программу", - сказал Мишустин.
"Правительству предстоит провести огромную работу, значительно усилить все ее направления, и для этого у нас есть все - утвержденные планы, ресурсы, целевые показатели. И работа по национальным проектам должна быть форсирована", - заявил он.
По его мнению, диалог с людьми является необходимым условием для реализации нацпроектов. "Хочу опираться здесь на наших губернаторов, на регионы для того, чтобы реально увидеть, почему не идут нацпроекты, ну и наконец, обеспечить диалог с людьми. Очень важно, чтобы мы слышали, что случилось, а что нет", - подчеркнул он.
Мишустин заметил, что не так просто все организовать быстро с такими объемами финансов. "Я принимал участие в работе по нацпроектам. Поверьте, правительство очень старалось, чтобы все было сделано качественно и эффективно. Но сегодня нужно убирать излишнюю бюрократизацию, разбираться, инвентаризацию делать, почему не случилось так быстро то, что было обещано, и масштабировать лучшие решения региональные на федеральный уровень", - добавил он.
По мнению Мишустина, в регионах есть хорошие примеры эффективной работы.
Мишустин поблагодарил Путина за оказанное доверие и депутатов за готовность к конструктивному диалогу. Он рассказал, что уже обсудил с фракциями первоочередные задачи, которые стоят перед правительством.
Об экономике и бизнесе
Кандидат на пост премьер-министра обещает улучшать инвестиционный климат и обеспечить "длинные" деньги для экономики России.
"Для стабильного притока инвестиций, для роста экономики необходимы так называемые длинные деньги. Это одна из важнейших задач Центрального банка. Но, конечно, финансово-экономический блок правительства будет, как и прежде, оказывать здесь необходимое содействие и активно участвовать в этом", - сказал он.
Мишустин напомнил, что президент "поручил правительству быть в авангарде развития страны, обеспечивать экономический рост, создание новых рабочих мест". "Это основа эффективной социальной политики, и, конечно, без высоких темпов экономического развития социальное развитие страны будет пробуксовывать", - добавил он.
Кандидат на пост премьера также указал, что в послании президента обозначены главные приоритеты работы кабмина, среди них - повышение реальных доходов граждан. "Как реализовать эти задачи? Во-первых, президент отметил, что необходимо запустить новый инвестиционный цикл, для этого в ближайшее время нужно принять пакет законопроектов о защите и поощрении капиталовложений, а также добиться того, чтобы они заработали повсеместно", - сказал Мишустин.
Кроме того, по его словам, "нужно продолжать снимать избыточные административные барьеры, эффективно провести и закончить реформу контрольно-надзорной деятельности". "Важно также улучшать предпринимательский климат, чтобы люди, которые занимаются бизнесом, в том числе молодые люди, чувствовали себя уверенно и защищенно, могли развивать свое дело, создавать новые рабочие места, повышать зарплаты сотрудникам", - указал кандидат на пост главы кабмина.
Мишустин призвал эффективно использовать возможности и ресурсы, которые дают национальные проекты, по повышению производительности труда, по поддержке экспорта, развитию малого бизнеса, "чтобы создавать в промышленности, в сельском хозяйстве, в других отраслях современные, конкурентоспособные предприятия, продукция которых будет востребована на внутреннем и мировом рынке". "Добавлю, что средства, которые выделяются на национальные проекты, должны работать прежде всего в российской экономике, идти на развитие отечественных высокотехнологичных отраслей промышленности", - подчеркнул он.
Мишустин намерен стимулировать технологическое развитие экономики.
"Стимулирование технологического развития экономики. Нужно постараться совершить настоящий прорыв в цифровизации реального сектора", - сказал он на пленарном заседании Госдумы, которая рассматривает его кандидатуру на пост премьер-министра. "Конечно, это должно происходить за счет нацпроекта "Цифровая экономика", активного внедрения отечественных разработок, программного обеспечения отечественного", - подчеркнул Мишустин.
Он также заявил о необходимости роста инвестиций и возвращения доверия между бизнесом и властью - достаточные резервы созданы.
"Макроэкономическая стабильность, которая сейчас есть, это очень важный фактор, - заявил Мишустин. - Сегодня фактически созданы достаточные резервы <...>, достигнут низкий уровень инфляции. Фактически мы видим, что удержим его в пределах 4%, это очень важный фактор. А для того, чтобы дальше развиваться, дальше обеспечить рост ВВП, необходимо, в первую очередь, обеспечить рост инвестиций". Мишустин добавил, что также необходимо "вернуть утраченное доверие между властью и бизнесом".
Кандидат на пост премьер-министра отметил, что властям вместе с деловыми кругами необходимо серьезно поговорить о том, что мешает, а также убрать излишнее давление и издержки. "Нужно отличить то, что реально сдерживает рост заработных плат и ситуацию, когда создается добавленная стоимость, от того, что просто, к сожалению, еще и нет места для нового бизнеса", - уточнил он.
По его словам, правительство должно сосредоточиться на качественной реализации нацпроектов, которые и были запущены для стимулирования инвестиционного роста. "Кроме этого, [нужно] тратить, возможно, деньги Фонда национального благосостояния на вложения в инфраструктуру окупаемые. Это пока то, что на сегодняшний день считаю самым важным", - подытожил Мишустин.
О бюджетных расходах
Кандидат на пост премьер-министра обещает сохранить макроэкономическую сбалансированность и четко расставлять приоритеты бюджетных расходов.
"Для того чтобы достичь названных целей [работы правительства в социально-экономической сфере], нам, конечно, необходимо сохранить макроэкономическую сбалансированность, а значит аккумулировать дополнительные доходы на выполнение взятых обязательств", - заявил он.
"Четко расставлять приоритеты по бюджетным расходам, сохранять инфляцию в заданных параметрах не выше 4%", - добавил Мишустин.
Он подчеркнул, что по всем ключевым вопросам экономического и социального развития намерен тесно взаимодействовать с субъектами Федерации и руководителями регионов. "Убежден, что таким образом мы сможем выстроить наиболее эффективную работу и масштабировать те решения, которые есть во многих субъектах Федерации, на федеральный уровень", - сказал Мишустин.
Об экспорте
Кандидат на пост премьер-министра ставит задачу роста сельскохозяйственного экспорта российского АПК.
"Дальнейший рост аграрного сектора. За последние годы мы добились достаточно высоких, серьезных результатов в этой сфере. Практически полностью обеспечили продовольственную безопасность страны", - сказал он.
"И сейчас ключевая задача - это дальнейшее увеличение потенциала экспорта сельхозпродукции, причем не только зерна, а также других продуктов растениеводства и животноводства", - добавил Мишустин.
О майских указах
Кандидат на пост председателя правительства заявил, что новый кабинет министров безусловно будет выполнять цели майских указов от 2012 года, в том числе по вопросу финансирования науки.
"Конечно, в вашем вопросе содержится ответ - конечно! Майские указы безусловны к выполнению", - сказал он.
О преемственности политики
Преемственность политики правительства, по словам Мишустина, будет "важнейшим приоритетом" работы нового кабинета. "С точки зрения того, о чем вы говорите, это будет важнейшим приоритетом работы правительства", - сказал он.
Мишустину также задали вопрос относительно сохранения кадров, отвечавших в предыдущем составе правительства за агропромышленный комплекс (его курировали вице-премьер Алексей Гордеев и глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев). По словам кандидата на пост премьера, рассчитывать на это можно, но необходимо "провести все соответствующие консультации". "Об этом я отдельно доложу Госдуме", - заверил он.