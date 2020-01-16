Мишустин хочет ориентировать новый состав правительства на тесное партнерство с Госдумой

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин хочет ориентировать новый состав правительства на тесное партнерство с Государственной думой.
По его словам, законотворческая работа является важнейшей составляющей решения задач, которые стоят перед обществом и страной.
"И здесь то конструктивное сотрудничество, которое есть с Государственной думой у правительства, наше взаимопонимание - это одно из очень важных условий своевременного принятия законов, правил, нужных и значимых для страны и, конечно, для наших граждан", - добавил он.