Мишустин хочет ориентировать новый состав правительства на тесное партнерство с Госдумой

По его словам, законотворческая работа является важнейшей составляющей решения задач, которые стоят перед обществом и страной.

"И здесь то конструктивное сотрудничество, которое есть с Государственной думой у правительства, наше взаимопонимание - это одно из очень важных условий своевременного принятия законов, правил, нужных и значимых для страны и, конечно, для наших граждан", - добавил он.