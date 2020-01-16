Путин начал первую встречу с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ

НОВО-ОГАРЕВО, 16 января. /ТАСС/. Встреча президента РФ Владимира Путина с рабочей группой по подготовке предложений о внесении изменений в Конституцию РФ началась в четверг в Ново-Огарево.

Кто вошел в рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию

Глава государства в среду подписал распоряжение о создании такой рабочей группы и утвердил состав ее участников. В группу вошли 75 политиков, законодателей, ученых и общественных деятелей, а ее сопредседателями стали глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас и глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, а также директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева.

Как ранее сообщил Клишас, 16 января состоится установочное заседание, а первое рабочее совещание группы намечено на пятницу.

В состав рабочей группы вошли также президент благотворительного фонда "Русфонд" Лев Амбиндер, атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда, двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин, соосновательница "Лаборатории Касперского" Наталья Касперская, президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, пианист Денис Мацуев, актер театра и кино Владимир Машков, гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин и другие.

Путин в послании Федеральному собранию 15 января предложил внести ряд поправок в конституцию, в том числе доверить Госдуме право утверждения кандидатуры председателя правительства РФ, вице-премьеров и федеральных министров. Президент РФ также предложил назначать руководителей силовых ведомств по итогам консультаций с Советом Федерации. Кроме того, Путин заявил о необходимости закрепить приоритет основного закона перед международными договорами в российском правовом пространстве, а также прописать в конституции ряд социальных гарантий - о минимальном размере оплаты труда и индексации пенсий. Глава государства предложил расширить полномочия органов местного самоуправления, повысить роль губернаторов при принятии решений на федеральном уровне и закрепить статус Государственного совета.

Путин также предложил вынести пакет поправок в Конституцию РФ на голосование. Как позднее сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент подпишет отдельный указ, в котором будут определены сроки и порядок проведения такого голосования.