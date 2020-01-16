Мишустин: правительство должно чувствовать, что с него всегда будет спрос

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Открытая конструктивная критика поможет работе правительства, заявил в Госдуме Михаил Мишустин при обсуждении его кандидатуры на пост премьер-министра.

"Считаю, что правительство должно чувствовать, что с него всегда будет спрос. А открытая конструктивная критика помогает нам лучше работать", - сказал Мишустин.

По его словам, парламентарии обеспечивают обратную связь с регионами, знают, как люди оценивают ситуацию и видят есть ли изменения к лучшему.

"Правительство и Государственная дума доказали свое умение работать вместе, четко и слаженно, единой командой. Мне бы хотелось беречь и укреплять эти хорошие традиции. Надеюсь, что, опираясь на накопленный позитивный опыт, мы сможем грамотно и эффективно выстроить совместную работу в интересах страны и всех наших граждан", - сказал Мишустин.