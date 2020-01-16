Путин: поправки в Конституцию направлены на развитие России как правового государства

НОВО-ОГАРЕВО, 16 января. /ТАСС/. Поправки в Конституцию не затронут ее фундаментальных основ, они призваны обеспечить развитие России как правового и социального государства при укреплении роли партий, регионов и гражданского общества. Об этом в четверг заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками рабочей группы по подготовке предложений о внесении изменений в основной закон.

"Поправки, которые предложены были вчера, не затрагивают фундаментальных основ Конституции, смысл этих поправок - обеспечить дальнейшее развитие России как правового, социального государства, повысить эффективность деятельности институтов нашей страны, укрепить роль гражданского общества, политических партий, наших регионов в выработке важнейших решений развития нашего государства", - сказал глава государства.

По его словам, работа над изменением Конституции требует не только профессиональных знаний, но также политического и жизненного опыта. Глава государства поблагодарил присутствующих за согласие участвовать в этой работе. "Для нее нужны не только профессиональные знания <...>, но и политический и жизненный опыт", - сказал Путин. Он назвал соответствующие качества чрезвычайно важными составляющими "для тех людей, которые будут работать над этим важнейшим решением".

Президент подчеркнул, что на голосование граждан должны быть вынесены отточенные по смыслу и форме формулировки поправок в Конституцию.

Прерогативы Госсовета

Глава государства отметил, что прерогативы Государственного совета должны быть прописаны в Конституции так, чтобы он не стал "второй палатой регионов" наравне с Советом Федерации. Путин подчеркнул, что Совфед был и остается палатой регионов.

"И здесь нам тоже нужно очень аккуратно действовать, нельзя создать вторую палату регионов, это тонкая работа, очень внимательно мы должны отнестись к тому, как мы пропишем в основном законе Государственный совет, его прерогативы и так далее", - сказал он.