Володин: профессионалы и эффективные министры должны остаться в новом составе кабмина

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Профессиональные и эффективные министры из ушедшего в отставку правительства должны остаться в новом составе кабмина. Об этом заявил в четверг председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании палаты, где обсуждается вопрос о даче согласия президенту РФ на назначение Михаила Мишустина премьер-министром.

"Не скрою, что в ходе обсуждения [кандидатуры Мишустина] на фракциях звучала и критика - критика профильных министерств, - сказал спикер. - Были высказаны претензии к работе четырех министерств правительства РФ, были высказаны критические замечания и недовольство низкими темпами роста экономики".

"Но есть и предложения о необходимости сохранения в составе правительства профессионалов, людей эффективных, - подчеркнул Володин. - Потому что много достойных людей работает в правительстве, нам крайне важно, чтобы правительство состояло из таких членов кабинета".

В четверг на встрече с депутатами фракции "Единая Россия" Мишустин заявил, что в новом правительстве планируются изменения, но не назвал конкретных фамилий. По словам лидера думских единороссов Сергея Неверова, Мишустин "сказал, что будет обсуждать в том числе с фракциями кандидатуры на должности министров".

В послании Федеральному собранию в среду президент Владимир Путин предложил внести ряд изменений в Конституцию РФ. В частности, речь шла о том, чтобы передать Госдуме право утверждать кандидатуру председателя правительства и представленных им вице-премьеров и министров. На последовавшей встрече президента РФ с кабмином Дмитрий Медведев назвал правильным в этом контексте решение об отставке правительства в действующем составе в соответствии со статьей 117 Конституции РФ.

Президент России подписал указ, которым возложил временное исполнение обязанностей председателя правительства на Медведева. Он также внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы РФ Михаила Мишустина на назначение премьер-министром РФ. Госдума рассматривает кандидатуру Мишустина в четверг, перед пленарным заседанием глава ФНС поочередно встретился со всеми четырьмя фракциями Госдумы.