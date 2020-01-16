Матвиенко: работу над изменением Конституции надо завершить до конца весенней сессии

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Совет Федерации считает важным не затягивать работу над изменениями в конституцию, предложенными президентом РФ в послании Федеральному собранию, и завершить эту работу в рамках весенней сессии, которая должна закончиться в конце июля. Об этом заявила журналистам в четверг председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

"Сегодня говорить четко по датам пока рано, как пойдет эта работа. Но мы настроены и считаем важным до конца весенней сессии всю эту работу завершить. Принять все необходимые документы, чтобы можно было уже работать в новом правовом поле", - сказала Матвиенко.

Назначение глав силовых ведомств

Матвиенко также рассказала Совет Федерации уже проводит консультации с Верховным судом, Генпрокуратурой РФ по теме расширения полномочий верхней палаты парламента в вопросе назначения глав силовых ведомств и прокуроров субъектов РФ.

"Сейчас уже начались консультации с администрацией президента, Верховным судом, Генпрокуратурой РФ по отработке механизма консультаций и также других полномочий, которыми будет наделен Совет Федерации, чтобы после принятия всего пакета законов мы могли внести необходимые изменения в регламент нашей работы, утвердить порядок консультаций", - пояснила она.

Спикер напомнила, что президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил назначать руководителей силовых ведомств только после предварительных консультаций с Совфедом. Кроме того, как добавила спикер, верхнюю палату парламента планируется наделить функциями по утверждению прокуроров субъектов и отрешению от должности судей в случае совершения ими тех или иных нарушений.

"Все это требует отработки процедурных вопросов, эту работу возглавит заместитель председателя Совета Федерации Юрий Леонидович Воробьев", - сообщила Матвиенко.