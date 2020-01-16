Медведев попросил единороссов поддержать кандидатуру Мишустина на пост премьера

Предложения по изменению Конституции РФ

Памфилова заявила, что пока рано говорить о формах голосования по поправкам в Конституцию

Председатель Центризбиркома также сообщила, что уже создана рабочая группа по подготовке поправок в Основной закон России

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