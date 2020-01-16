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Формирование правительства России
Обновлено 

Медведев попросил единороссов поддержать кандидатуру Мишустина на пост премьера

Глава думской фракции Сергей Неверов сообщил, что "Единая Россия" приняла решение единогласно поддержать кандидатуру Мишустина

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев попросил думскую фракцию единороссов поддержать кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на пост председателя правительства РФ. Об этом в четверг сообщил глава фракции в нижней палате Сергей Неверов.

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"Сегодня утром рано у меня состоялся разговор с председателем партии "Единая Россия" Дмитрием Анатольевичем Медведевым, который обратился к фракции с предложением поддержать кандидатуру на должность председателя правительства, предложенную нашим национальным лидером Владимиром Владимировичем Путиным", - сказал Неверов, выступая на пленарном заседании Госдумы.

"И фракция "Единая Россия" приняла решение единогласно поддержать кандидатуру Михаила Владимировича Мишустина", - добавил лидер думских единороссов.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичМишустин, Михаил ВладимировичНеверов, Сергей ИвановичРоссияФормирование правительства России
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