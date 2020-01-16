Медведев попросил единороссов поддержать кандидатуру Мишустина на пост премьера

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев попросил думскую фракцию единороссов поддержать кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на пост председателя правительства РФ. Об этом в четверг сообщил глава фракции в нижней палате Сергей Неверов.
"Сегодня утром рано у меня состоялся разговор с председателем партии "Единая Россия" Дмитрием Анатольевичем Медведевым, который обратился к фракции с предложением поддержать кандидатуру на должность председателя правительства, предложенную нашим национальным лидером Владимиром Владимировичем Путиным", - сказал Неверов, выступая на пленарном заседании Госдумы.
"И фракция "Единая Россия" приняла решение единогласно поддержать кандидатуру Михаила Владимировича Мишустина", - добавил лидер думских единороссов.