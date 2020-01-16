Госдума согласилась на назначение Мишустина главой правительства

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Госдума на заседании в четверг дала согласие президенту РФ на назначение нынешнего главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина председателем правительства.
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Биография Михаила Мишустина
За это решение проголосовали 383 депутата, против голосов не было, воздержался 41 депутат.
"Коллеги, решение принято. Мы с вами дали согласие на назначение председателем правительства президенту Российской Федерации кандидатуры Мишустина Михаила Владимировича", - сказал, подводя итоги, спикер Госдумы Вячеслав Володин.