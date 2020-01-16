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Формирование правительства России
Обновлено 

Госдума согласилась на назначение Мишустина главой правительства

За это решение проголосовали 383 депутата, против голосов не было, воздержался 41 депутат
Описание
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Госдума на заседании в четверг дала согласие президенту РФ на назначение нынешнего главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина председателем правительства.

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За это решение проголосовали 383 депутата, против голосов не было, воздержался 41 депутат.

"Коллеги, решение принято. Мы с вами дали согласие на назначение председателем правительства президенту Российской Федерации кандидатуры Мишустина Михаила Владимировича", - сказал, подводя итоги, спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичМишустин, Михаил ВладимировичРоссияФормирование правительства России
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