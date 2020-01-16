Комитеты Совфеда до 17 января представят предложения по реализации послания Путина

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Все комитеты Совета Федерации до конца пятницы представят свои предложения по реализации положений послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, заявила журналистам в четверг спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

"Как вы видите, после такого мощного послания президента, которым определены задачи для всех уровней власти не только на текущий год, но и на перспективу, стратегические задачи, сегодня надо без раскачки все это оперативно реализовать. Мы будем работать и в выходные, поставлена задача всем комитетам до конца пятницы представить свои осмысленные предложения по реализации послания, во вторник (21 января) на заседании Совета палаты мы их уже утвердим", - сказала спикер.

Матвиенко добавила, что главная задача на данный момент - включиться в подготовку необходимых законопроектов в контакте с профильными комитетами Госдумы.