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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020

Комитеты Совфеда до 17 января представят предложения по реализации послания Путина

Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко отметила, что главная задача на данный момент - включиться в подготовку необходимых законопроектов вместе с профильными комитетами Думы

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Все комитеты Совета Федерации до конца пятницы представят свои предложения по реализации положений послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, заявила журналистам в четверг спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

"Как вы видите, после такого мощного послания президента, которым определены задачи для всех уровней власти не только на текущий год, но и на перспективу, стратегические задачи, сегодня надо без раскачки все это оперативно реализовать. Мы будем работать и в выходные, поставлена задача всем комитетам до конца пятницы представить свои осмысленные предложения по реализации послания, во вторник (21 января) на заседании Совета палаты мы их уже утвердим", - сказала спикер.

Матвиенко добавила, что главная задача на данный момент - включиться в подготовку необходимых законопроектов в контакте с профильными комитетами Госдумы.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020
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