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Формирование правительства России

Жириновский посоветовал Мишустину никогда не отвечать на вопросы словом "нет"

Лидер ЛДПР также предложил на все руководящие посты назначать инженеров

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе рассмотрения в Госдуме кандидатуры главы ФНС Михаила Мишустина на пост председателя правительства РФ рекомендовал ему никогда не давать окончательных отрицательных ответов на задаваемые ему вопросы, а также предложил на все руководящие посты назначать инженеров.

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В ходе заседания депутат от ЛДПР Алексей Диденко задал Мишустину вопрос о том, поддержит ли он списание долгов граждан кредитным организациям, на что кандидат на пост премьера ответил отрицательно, пояснив, что это приведет "к целой волне банкротств".

"Михаил Владимирович, тоже вам советую: никогда не говорите отрицательно "не буду", "не пройдет", "не получится". Наоборот, говорите: получится, будем думать, создадим комиссию, посмотрим", - сказал Жириновский, представляя позицию фракции.

"Мы поддержим вашу кандидатуру. Главная причина - ваша профессия (Мишустин окончил Московский станкоинструментальный институт - прим. ТАСС). Нам нужны только инженеры на всех руководящих постах, мы потребуем, чтобы президент назначал министрами, пока это его прерогатива, только инженеров", - добавил Жириновский.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичЖириновский, Владимир ВольфовичРоссияФормирование правительства России
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