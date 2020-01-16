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Формирование правительства России
Обновлено 

Мишустин обещает в апреле представить в Госдуме курс правительства

Он надеется, что представленный курс будет одобрен

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин намерен представить курс нового правительства в Госдуме в апреле. Об этом заявил в четверг на пленарном заседании нижней палаты парламента.

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"Хочу заверить вас, что буду готовиться к апрелю для того, чтобы более детально вас ознакомить с тем курсом, который правительство Российской Федерации возьмет. И надеюсь, вы одобрите это", - сказал он в ответном обращении к Госдуме, которая большинством голосов поддержала назначение Мишустина на пост председателя правительства.

За решение назначить нынешнего главы Федеральной налоговой службы РФ председателем правительства проголосовали 383 депутата, против голосов не было, воздержался 41 депутат.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияФормирование правительства России
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