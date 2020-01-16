Володин: впервые с 1996 года ни один депутат не проголосовал против кандидатуры премьера

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Ни один депутат Госдумы не проголосовал против кандидатуры Михаила Мишустина на пост главы правительства, такая ситуация сложилась впервые с 1996 года. Об этом в четверг заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин по итогам голосования.

"Мы запросили, пока шла дискуссия, итоги голосования за все предыдущие годы, начиная с 1996 года, голосования по кандидатуре Черномырдина Виктора Степановича, - сказал Володин. - На протяжении всего этого времени у нас при голосовании были как те, кто за, так и те, кто против, так и те, кто воздержался". "Сегодняшнее голосование отличается от предыдущих тем, что есть, кто воздержался, но нет тех, кто против", - отметил председатель Госдумы.

По его словам, кандидатура Мишустина объединила всех парламентариев "в надежде, которую правительство должно реализовать". "Реализация послания, улучшение жизни граждан, повышение роста экономики. И даже те, кто раньше был против, сегодня дают шанс будущему председателю правительства в реализации этих вопросов", - добавил Володин.

В связи с этим спикер нижней палаты обратил внимание на изменение политической культуры парламентариев. "Действительно, такого у нас с вами еще не было", - заключил он.

За кандидатуру Мишустина проголосовали 383 депутата, против голосов не было, 41 парламентарий воздержался.