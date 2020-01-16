МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Кандидат на должность председателя правительства России Михаил Мишустин заявил, что представит новый состав кабмина в ближайшие дни. Об этом он сказал журналистам по итогам пленарного заседания Госдумы, на котором депутаты поддержали его кандидатуру на названный пост.

"Я думаю, что такое понимание возникнет в ближайшие дни. Мы консультировались сегодня со всеми фракциями. Как только это [понимание] появится, мы об этом скажем", - заявил он, добавив, что представит главе государства список кандидатов на посты в новом кабинете министров "в ближайшее время".

Мишустин поблагодарил президента России Владимира Путина за оказанное доверие, а также депутатов Госдумы, с которыми "сегодня очень детально проработали все вопросы, поговорили о направлениях работы правительства, о послании президента, которое нужно реализовывать".

"Думаю, в ближайшее время, как только мы определимся с основными элементами нашей работы, мы обязательно об этом расскажем", - добавил он.

Выходя из здания Госдумы, Мишустин не стал отвечать журналисту, выкрикнувшему вопрос, стоит ли того поздравлять после поддержки его кандидатуры на должность премьера или наоборот сочувствовать. Однако Мишустину помог спикер Вячеслав Володин, который заявил: "Радоваться надо".

Вся процедура рассмотрения кандидатуры на должность председателя правительства заняла у депутатов порядка полутора часов. При этом около 10 минут длилось выступление самого Мишустина, за которым последовали ответы на вопросы.