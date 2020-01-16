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Формирование правительства России

Собянин поздравил Мишустина с назначением на пост председателя правительства России

Мэр Москвы назвал его человеком, "болеющим за дело"

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил Михаила Мишустина с назначением на пост председателя правительства России и назвал человеком ответственным и "болеющим за дело". Об этом он написал в своем блоге.

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"Поздравляю Михаила Владимировича Мишустина с назначением на пост председателя правительства России. Знаю его как человека чрезвычайно энергичного, ответственного, болеющего за дело. Уверен, что у него все получится. Пожелаем ему успеха в этом крайне нелегком деле, его успех - это во многом успех всей нашей страны", - написал Собянин.

Президент России Владимир Путин после отставки правительства внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Мишустина на должность премьер-министра РФ. Госдума в четверг поддержала назначение Мишустина на пост главы правительства.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичСобянин, Сергей СеменовичРоссияФормирование правительства России
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