Собянин поздравил Мишустина с назначением на пост председателя правительства России

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил Михаила Мишустина с назначением на пост председателя правительства России и назвал человеком ответственным и "болеющим за дело". Об этом он написал в своем блоге .

"Поздравляю Михаила Владимировича Мишустина с назначением на пост председателя правительства России. Знаю его как человека чрезвычайно энергичного, ответственного, болеющего за дело. Уверен, что у него все получится. Пожелаем ему успеха в этом крайне нелегком деле, его успех - это во многом успех всей нашей страны", - написал Собянин.

Президент России Владимир Путин после отставки правительства внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Мишустина на должность премьер-министра РФ. Госдума в четверг поддержала назначение Мишустина на пост главы правительства.