Дума запретила депутатам присоединяться к авторам законопроекта после его внесения

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Госдума в четверг на заседании приняла поправки в регламент, которые ограничивают возможность депутатов включать свою фамилию в списки авторов законопроекта уже после его внесения на рассмотрение палаты.

Как сообщил ранее журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин, решение о внесении таких изменений было принято по итогам обсуждения с представителями всех фракций. По его словам, "если депутат написал законопроект и внес его, уже присоединяться к этому законопроекту в виде соавторов нельзя". Это же касается и случаев, когда инициатива вносится группой депутатов.

Спикер подчеркнул, что это повысит качество законопроектов, а их авторство "будет налицо", так как у парламентариев не будет возможности присоединиться к тому, к чему отношения они не имеют.