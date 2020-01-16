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Формирование правительства России

Профессиональный, требовательный, разносторонний. Новый премьер Михаил Мишустин

16 января он стал председателем правительства
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин The State Duma, The Federal Assembly of The Russian Federation via AP
Описание
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© The State Duma, The Federal Assembly of The Russian Federation via AP

МОСКВА, 16 января /ТАСС/. Михаил Мишустин, ранее возглавлявший Федеральную налоговую службу (ФНС), стал новым премьер-министром страны. Как заявил в четверг спикер нижней палаты Вячеслав Володин по итогам голосования в Госдуме, кандидатура Мишустина объединила всех парламентариев "в надежде, которую правительство должно реализовать".

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Биография Михаила Мишустина

Находясь в должности главы ФНС, Мишустин сумел увеличить показатели по налогам почти втрое, а также сделал это ведомство самым цифровым. Его коллеги и знакомые также характеризуют Мишустина как очень профессионального и требовательного человека.

Почему он?

Налоговую службу, в которой Мишустин трудился больше 20 лет в разных должностях, называют в Кремле и правительстве "курицей, несущей золотые яйца". Действительно, только за восемь лет его руководства ФНС собираемость налогов увеличилась почти втрое: если в 2010 году в консолидированный бюджет страны поступило 7,7 трлн рублей, то к 2018 году эта цифра возросла до 21,3 трлн рублей.

Накануне президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил ряд мер, в первую очередь в части поддержки семьи, которые только в этом году обойдутся государству в 450 млрд рублей, а за четыре года потребуют около 4 трлн рублей - такую оценку приводил новый председатель правительства. Так что неудивительно, что на пост премьер-министра выбран человек, который, очевидно, умеет деньги извлекать. Более того, бизнес, на который в первую очередь падает нагрузка, не возражает, а не устает хвалить работу ФНС в целом.

Мишустин не был замечен ни в одном открытом конфликте. Даже с главой Минфина Антоном Силуановым, несмотря на то что ФНС называли самой независимой структурой, которая находилась в ведомственном подчинении министерству. Сам Мишустин отзывался о руководстве исключительно высоко. "Может, это нехорошо - хвалить начальников, но мне все-таки стоит сказать о роли первого вице-премьера Антона Силуанова: он проводит в этой сфере очень важную работу, его готовность через технологии решать актуальные вопросы делает работу "коллективного Минфина" эффективной", - говорил Мишустин в интервью газете "Коммерсантъ" в ноябре 2019 года. А годом ранее в беседе с "Ведомостями" сообщал, что в Минфине "собрались профессионалы высочайшего класса".

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Любопытно, что, когда Мишустин занял пост главы ФНС, сотрудникам представлял его нынешний глава Счетной палаты Алексей Кудрин, тогда занимавший пост вице-премьера. И тогда, и теперь он отзывался о коллеге исключительно уважительно. Выступая на Гайдаровском форуме 16 января, он назвал Мишустина "лидером", который "чувствует ситуацию в бизнесе, умеет балансировать интересы бизнеса и государства". С учетом того, что сам Кудрин покинул правительство после крайне резкой публичной критики экс-премьера Дмитрия Медведева, но не упускал позднее возможности указать на просчеты в работе правительства как глава Счетной палаты, не исключено, что и накал замечаний к "правительству Мишустина" снизится.

Одним из несомненных достоинств Мишустина его знакомые и коллеги называют его дружбу с технологиями. По их словам, он всегда был на передовой современных IT, еще со времен работы в Международном компьютерном клубе. Он же сделал ФНС самым цифровым ведомством, более того, сейчас российская налоговая служба делится своим опытом по цифровизации с коллегами в развитых странах, а сам Мишустин является признанным экспертом в этой сфере на международном уровне.

Строгий начальник и "человек-позитив"

Ключевое слово, которым характеризуют все, кто знает Мишустина лично, - требовательность. Он обладает исключительной работоспособностью и требует того же от подчиненных. И не прощает невыполненных поручений. Так говорят те, кому эти поручения приходилось выполнять

Но, очевидно, и тех, кто не роняет заданную Мишустиным планку, он не забывает. Так, спустя месяц после назначения главой ФНС в 2010 году, он уволил трех из шести замов. Причем два освободившихся поста заняли Андрей Петрушин (занимает эту должность до сих пор) и Кирилл Янков (покинул пост спустя год после назначения, сейчас возглавляет межрегиональную общественную организацию "Союз пассажиров") - оба работали вместе с Мишустиным сначала в Роснедвижимости, а затем в Федеральном агентстве по управлению особыми экономическими зонами.

Коллеги отзываются публично и кулуарно о Мишустине также исключительно позитивно. "Умный, очень контактный, не уходит от ответа при обсуждении любых вопросов, юморной, человек-позитив", - охарактеризовал Мишустина порталу "Будущее России. Национальные проекты" высокопоставленный источник, работавший с ним в правительстве.

Интеллектуал, спортсмен и автор музыки

Мишустин окончил Московский станкоинструментальный институт ("СТАНКИН"), а также аспирантуру. Защитил две диссертации - в 2003 году в Российской экономической академии имени Г. В. Плеханова по теме "Механизм государственного налогового администрирования в России" и в 2010-м в Академии народного хозяйства при правительстве РФ (ныне Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ) на тему "Стратегия формирования имущественного налогообложения в России".

При этом он также обладает глубокими знаниями в самых разных областях. Отвечая в 2010 году в интервью Владимиру Познеру на блиц-вопросы о любимых композиторе и художнике, он назвал не самых популярных деятелей культуры. Первым на ум Мишустину пришел Валерий Гаврилин - советский композитор, автор симфонических и хоровых произведений. А вот фамилия любимого художника в видеоинтервью звучит неразборчиво - это может быть и Уильям Хогарт (английский художник XVIII века, сторонник идей философов Просвещения), так и Крис Хагерти (современный нью-йоркский художник, комбинирующий на своих полотнах картины мирной жизни с кадрами с мест боевых действий во время известных войн).

В других интервью он с легкостью и знанием дела рассуждает о научных теориях - например, о цикле Гартнера.

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Как пишет газета "Ведомости", Мишустин оказался еще и композитором. Издание ссылается на знакомых премьер-министра и реестр Российского авторского общества - в последнем указано, что Михаил Владимирович Мишустин - автор музыки к песням "Зола" и "Настоящая женщина", которые исполняет популярный певец Григорий Лепс.

При этом Мишустин - давний поклонник хоккея, играет и сам. Этой игрой он увлекся еще до того, как это стало модным среди чиновников, - в 1998 году. Новый премьер рассказывал, что с детства смотрел матчи с участием "армейских" звезд - Владислава Третьяка, Владимира Петрова и Валерия Харламова.

"Оба моих деда были молодыми лейтенантами, болели за ЦСКА. Мой папа, до его ухода из жизни <...>, болел за ЦСКА. Моя жизнь прошла вместе с ЦСКА. С самых первых возможностей поехать на выезд поболеть за любимый клуб", - рассказал Мишустин в 2015 году, выступая на награждении команды золотыми медалями чемпионата России. - С этим легендарным клубом связаны все наши мечты, достижения и радость всей молодости. Для меня чемпионство ЦСКА - это большой личный праздник".

Мишустин входит в правление Федерации хоккея России, не оставил он и ЦСКА - с 2012 года он является членом наблюдательного совета армейцев. "Он старается сделать все возможное для побед ЦСКА. Завоевание командой Кубка Гагарина - в том числе и его заслуга", - сообщил один из лучших снайперов Национальной хоккейной лиги, двукратный призер Олимпийских игр Павел Буре, который тоже входит в совет.

Фамилия Мишустина выгравирована на Кубке Гагарина, который был вручен ЦСКА после победы в плей-офф Континентальной хоккейной лиги в апреле 2019 года.

"Он настоящий профессионал своего дела, он по-настоящему переживает за Россию. Работая более 20 лет на различных постах, он сделал для страны очень много. Я его хорошо знаю, дружу с ним, он очень разносторонне развитый человек. Он и в хоккей играет хорошо. Но еще важнее, что он очень умный и эрудированный человек, который любит свою Родину", - подчеркнул Буре.

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников назвал Мишустина в плане спорта очень фанатичным человеком.

"Если что-то организует, то на высшем уровне. Как организатор турнира и в целом очень ответственный человек. Во всем остальном могу сказать только хорошее. Он всегда очень пунктуальный, всегда поддерживал любительский и массовый спорт не только словами, но и делом", - сказал Кожевников.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичРоссияФормирование правительства России
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