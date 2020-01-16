Путин обсудил с председателем Европейского совета подготовку к конференции по Ливии и СВПД

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Президент Российской Федерации Владимир Путин обсудил в телефонном разговоре с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем актуальные международные проблемы, включая ливийский кризис, и ситуацию, сложившуюся вокруг выполнения Тегераном условий соглашения по иранской ядерной программе.

Наследство Каддафи: кто и с какой целью делит Ливию?

"Подробно рассмотрена тематика ливийского кризиса, в том числе в контексте подготовки к проведению международной конференции по Ливии 19 января с.г. в Берлине", - сообщила в четверг пресс-служба Кремля по итогам этого телефонного разговора.

"При обсуждении ситуации вокруг Ирана подтверждена важность продолжения работы по сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий", - добавляет Кремль.

Стороны во время переговоров также выразили уверенность в безальтернативности минских договоренностей.

"Затронут вопрос урегулирования на юго-востоке Украины. Подчеркнута безальтернативность минского комплекса мер и необходимость полного и безусловного выполнения сторонами внутриукраинского конфликта решений, достигнутых в нормандском формате", - отметили в Кремле.

Во вторник Совет ЕС сообщил, что председатель Евросовета Шарль Мишель также собирается принять участие в конференции в Берлине.

Конференция по Ливии

Германия планирует 19 января провести в Берлине международную конференцию по урегулированию ситуации в Ливии, где после убийства Муаммара Каддафи в 2011 году воцарился хаос, а позднее фактически установилось двоевластие. В ней должны принять участие глава заседающего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Саррадж и противостоящий ему фельдмаршал Халифа Хафтар, командующий Ливийской национальной армией. Кроме того, ожидается участие представителей, в том числе на уровне глав государств, России, Алжира, Великобритании, Египта, ОАЭ, Китая, США, Турции, Франции.

СВПД

Касаясь иранской ядерной сделки, Великобритания, Германия и Франция инициировали начало работы механизма по урегулированию споров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), пытаясь в первую очередь сохранить соглашение. По словам главы представительства ЕС в России Маркуса Эдерера, иранская сторона также должна создать свой аналогичный институт для обработки этих транзакций.

Минские договоренности

Касаясь выполнения минских договоренностей, заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что движение в правильном направлении со стороны Киева есть, но пока этого абсолютно недостаточно. "Позиция Евросоюза на сегодняшний день заключается в том, что весь комплекс стратегических отношений России и ЕС подвешен на выполнении минских соглашений. Но Киев не выполняет минские соглашения, это понятно всем. Есть движение в правильном направлении, но, тем не менее, этого абсолютно недостаточно", - сказала Грушко.