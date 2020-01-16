Медведев и Мишустин проведут встречу 17 января

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Экс-глава правительства России Дмитрий Медведев, назначенный на пост заместителя председателя Совбеза РФ, проведет встречу с новым премьер-министром Михаилом Мишустиным в пятницу, 17 января. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров. Встреча пройдет в Доме правительства РФ.

Что заявил Михаил Мишустин на встречах с фракциями Госдумы

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"Если говорить по поводу встречи заместителя председателя Совбеза РФ и председателя правительства РФ, то она состоится завтра [17 января] в Доме правительства РФ", - сообщили в пресс-службе кабинета министров.

По итогам пленарного заседания Госдумы, на котором депутаты поддержали кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра РФ, новый глава кабмина заявил, что представит новый состав правительства в ближайшие дни.