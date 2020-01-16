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Путин отметил поступательное развитие российско-японских отношений

Президент России отметил, что ранее генеральный секретарь Совета национальной безопасности Японии Сигэру Китамура провел обстоятельные переговоры с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым
Президент РФ Владимир Путин и генеральный секретарь Совета национальной безопасности Японии Сигэру Китамура Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Президент РФ Владимир Путин и генеральный секретарь Совета национальной безопасности Японии Сигэру Китамура
© Михаил Метцель/ТАСС

НОВО-ОГАРЕВО, 16 января. /ТАСС/. Отношения России и Японии развиваются поступательно, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Хотел бы отметить, что отношения между нашими государствами развиваются поступательно, нас это очень радует", - сказал российский лидер в четверг на встрече в Ново-Огарево с генеральным секретарем Совета национальной безопасности Японии Сигэру Китамурой.

Путин отметил, что в среду Китамура в Москве провел обстоятельные переговоры с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым. "Прошу вас передать самые наилучшие пожелания господину премьер-министру [Синдзо Абэ]. Надеюсь, удастся поговорить о том, <...> когда и где мы могли бы продолжить наши встречи, наши консультации [с Абэ]", - сказал российский лидер.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичПатрушев, Николай ПлатоновичРоссияАбэ, Синдзо
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