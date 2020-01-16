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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020

Турчак сообщил, что "Единая Россия" впервые участвовала в подготовке послания президента

Секретарь генсовета партии подчеркнул, что положения послания являются для единороссов "прямым руководством к действию"

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что партия впервые участвовала в подготовке послания президента Федеральному собранию.

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"Надо сказать, что партия впервые участвовала в подготовке этого стратегического документа. Для нас очень важно, что целый ряд предложений, которые мы обсуждали с людьми на местах, вошли в текст послания", - сказал Турчак в четверг на расширенном заседании президиума генсовета единороссов.

Он подчеркнул, что положения послания являются для единороссов "прямым руководством к действию".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020
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