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Предложения по изменению Конституции РФ
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Путин заверил, что две первые главы Конституции не будут меняться

Президент уточнил, что речь идет о добавлении новых моментов
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© Михаил Метцель/ТАСС

НОВО-ОГАРЕВО, 16 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что первая и вторая главы Конституции РФ останутся неизменными.

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"Ни первая, ни вторая главы не должны быть затронуты. Мы просто добавляем [новые моменты]", - заявил глава государства на встрече с участниками рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации.

Первая глава Конституции РФ - "Основы конституционного строя", вторая глава - "Права и свободы человека и гражданина". Ранее Путин говорил, что основополагающие моменты Конституции не должны меняться.

Говоря о том, какие новые положения должны быть внесены, президент упомянул индексацию пенсий. "Что касается индексации пенсий - этого нет в Конституции. Если мы внесем в Конституцию обязанность государства индексировать пенсии, оно никак не нарушает стройность второй главы, но фиксирует необходимость это делать", - пояснил Путин. Он признал, что обязанность индексировать пенсии "государство не всегда исполняло раньше". "А я считаю, что нет ничего более важного, чем исполнение таких социальных обязательств перед людьми, перед пенсионерами, у которых нет других источников дохода, кроме как получение пенсии, заработанной честно. И вряд ли кто рискнет нарушить Конституцию", - подчеркнул глава государства.

Он напомнил, что прожиточный минимум на уровне закона приравнен к минимальному размеру оплаты труда. "Сегодня приравняли, завтра изменилось, куда-то ушло в тень, опять не исполняется. В Конституции будет записано, обязано будет делать правительство это на десятилетия вперед", - отметил Путин. Президент признал, что "такой уровень слишком маленький, но это должно быть гарантировано". "Но прожиточный минимум будет подниматься, и минимальный размер оплаты труда правительство будет обязано подтягивать. Это только на первый взгляд формальная вещь", - уверен глава государства. Он также убежден: "Это [предлагаемые поправки] не затрагивает главы второй [Конституции], никак не нарушает стройности Конституции".

Голосование по поправкам 

Путин также считает, что голосование по каждому предложенному изменению в Конституцию невозможно организовать технически, поэтому голосование за пакет поправок наиболее жизнеспособный вариант.

В ходе встречи президент благотворительного фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам" Елена Альшанская заметила, что граждане должны иметь возможность высказаться в отношении каждого предложения, которое будет разработано комиссией, чтобы "голосование не было пакетом". Путин заявил, что лучше будет, если группа выработает комплексное предложение, которое и будет вынесено на голосование.

"Что касается пакета, либо по каждому предложению [голосовать] - предложений могут быть тысячи. Здесь-то их будут сотни, а если мы послушаем всю страну, их могут быть тысячи, - сказал глава государства. - Поэтому, как бы сложно ни было, для того, чтобы выносить это на голосование, нужно все-таки доработать все в комплексе и предложить людям какое-то решение".

Путин сделал особый акцент на том, что если предложений будет "если не тысячи, то сотни", то "просто технологически... будет невозможно".

Президент поблагодарил членов группы по подготовке предложений о внесении изменений в Конституцию за то, что те согласились участвовать в этой работе. "У нас это первый подход к снаряду. Еще раз хочу вас всех поблагодарить за то, что вы согласились принять участие в этой работе, - сказал он. - Она очень важна, востребована, это созрело. Эти вопросы, которые поставлены, они созрели. И она очень ответственна, чрезвычайно ответственна и, конечно, почетна. Хочу нам всем пожелать успехов на этом пути", - заключил российский лидер.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПредложения по изменению Конституции РФ
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