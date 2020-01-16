Эксперт: послание Путина обращено всем гражданам, он видит величие России в их достоинстве

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, представляя послание Федеральному собранию, выступил как национальный лидер, видящий величие страны прежде всего в достоинстве граждан. Такое мнение высказал в четверг директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

"Хотел бы подчеркнуть, что президент выступал как национальный лидер, лидер политического класса, как лидер нации, который формирует стратегические задачи развития", - сказал эксперт.

По его мнению, стратегические задачи глава государства базирует на моральных ценностях, ценностях воспитания, семьи, а также на достойном уровне жизни граждан. "Вот я прочитал его [Путина] фразу "величие страны - в достоинстве граждан"... Не как обычно принято у нас [понимать] величие страны - боеголовки, ракеты и так далее. А величие страны - в достоинстве граждан", - обратил внимание политолог. Таким образом "президент обращается ко всем нам", констатировал он.

Выступая в среду с посланием Федеральному собранию, Путин заявил, что "перед Россией стоят прорывные, исторические задачи, в их решении значим вклад каждого". По его мнению, успех определяет "добрая воля к созиданию, к развитию, достижению самых смелых планов", а также труд во имя "близких, детей и будущего, а значит ради величия России, ради достоинства ее граждан".