Клишас считает, что поправки в Конституцию раскроют понятие социального государства

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Поправки в Конституцию РФ, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным в рамках послания Федеральному собранию, сделают более доступным для граждан понятие социального государства. Такое мнение высказал в четверг председатель комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, который является также сопредседателем рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

"Нам кажутся очень важными те положения, которые раскрывают понятие социального государства, у нас оно закреплено в Конституции, у нас не так много конституционных гарантий именно социальных прав. Сегодня, когда мы проработаем положения, которые Вы высказали в своем послании, я думаю, конечно же, содержание самого понятия социального государства будет намного более понятным, широким, доступным людям, люди будут чувствовать, что их права наилучшим образом защищены", - сказал Клишас, обращаясь к президенту. Трансляцию заседания рабочей группы вел телеканал "Россия 24".

Клишас добавил, что Конституция является "живым документом", она должна содержать достаточно понятные для людей ответы на запросы общества.

Президент России в ходе послания Федеральному собранию в среду предложил провести голосование граждан по всему предложенному им пакету конституционных поправок. В частности, глава государства выступил с инициативой введения запрета на иностранное гражданство для высших должностных лиц, усиления роли парламента, губернаторов и Госсовета, предложил закрепить нормы о том, что МРОТ не должен быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения, а пенсия должна ежегодно индексироваться.

Как позднее сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин подпишет отдельный указ, в котором будут определены сроки и порядок проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ. В среду же президент подписал распоряжение "О рабочей группе по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации".