{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Предложения по изменению Конституции РФ

Клишас считает, что поправки в Конституцию раскроют понятие социального государства

Председатель комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству отметил, что Конституция является "живым документом", поэтому она должна содержать достаточно понятные для людей ответы на запросы общества

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Поправки в Конституцию РФ, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным в рамках послания Федеральному собранию, сделают более доступным для граждан понятие социального государства. Такое мнение высказал в четверг председатель комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, который является также сопредседателем рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

На эту тему
Изменения в Конституцию. Что предложил президент?

"Нам кажутся очень важными те положения, которые раскрывают понятие социального государства, у нас оно закреплено в Конституции, у нас не так много конституционных гарантий именно социальных прав. Сегодня, когда мы проработаем положения, которые Вы высказали в своем послании, я думаю, конечно же, содержание самого понятия социального государства будет намного более понятным, широким, доступным людям, люди будут чувствовать, что их права наилучшим образом защищены", - сказал Клишас, обращаясь к президенту. Трансляцию заседания рабочей группы вел телеканал "Россия 24".

Клишас добавил, что Конституция является "живым документом", она должна содержать достаточно понятные для людей ответы на запросы общества.

Президент России в ходе послания Федеральному собранию в среду предложил провести голосование граждан по всему предложенному им пакету конституционных поправок. В частности, глава государства выступил с инициативой введения запрета на иностранное гражданство для высших должностных лиц, усиления роли парламента, губернаторов и Госсовета, предложил закрепить нормы о том, что МРОТ не должен быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения, а пенсия должна ежегодно индексироваться.

Как позднее сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин подпишет отдельный указ, в котором будут определены сроки и порядок проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ. В среду же президент подписал распоряжение "О рабочей группе по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации".

Теги
РоссияКлишас, Андрей АлександровичПредложения по изменению Конституции РФ
Реклама на ТАСС
Россия и США провели в Вене переговоры по стратегической стабильности
В консультациях приняли участие замминистра иностранных дел России Сергей Рябков и исполняющий обязанности заместителя госсекретаря США Кристофер Форд
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС