Путин отметил, что ЕСПЧ иногда принимает неправовые решения в отношении России

НОВО-ОГАРЕВО, 16 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает важным аккуратно проанализировать ситуацию, связанную с попытками навязать России извне те или иные международные нормы. Об этом он заявил в четверг на встрече с участниками рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации.

В ходе встречи глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас отметил, что в ряде случаев наднациональные органы, например Европейский суд по правам человека, толкуют конвенции таким образом, что появляются принципиально новые положения, под которыми РФ никогда не подписывалась.

Путин в ответ подчеркнул, что "у кого-то всегда возникает соблазн поуправлять Россией со стороны". "Мы уже давно с этим сталкиваемся, и это я сам наблюдаю", - сказал президент. "Иногда тот же Европейский суд, а мы исполняем все его решения, к сожалению, принимает явно неправовые решения - вот что неприемлемо. Но, кстати говоря, мы и в этом случае исполняем [их], как это не покажется странным", - продолжил глава государства.

"Но, когда начинаются всякие толкования, которые навязывают со стороны - это уже перебор, это слишком", - добавил Путин. Он заключил, что к этому вопросу "нужно подойти аккуратненько", но именно в том числе и в этом был смысл его предложения закрепить в Конституции приоритет российского основного закона.