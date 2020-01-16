В регионах ждут от нового премьера внедрения лучших управленческих практик и технологий

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Главы российских регионов считают, что Михаил Мишустин на посту главы федерального правительства сумеет "вдохнуть новую жизнь" в работу кабмина, в частности, более эффективно использовать цифровизацию и современные технологии для развития экономики, в том числе региональной. По их мнению, опыт работы Мишустина в Федеральной налоговой службе, которая под его руководством стала "самым высокотехнологичным органом власти", позволит новому главе кабмина выстраивать эффективное взаимоотношение с регионами, а также продвигать "на места" лучшие управленческие и цифровые решения.

В четверг по представлению президента РФ Владимира Путина Госдума утвердила Мишустина новым премьер-министром, после этого глава государства подписал указ о назначении его председателем правительства.

Компетентность, патриотизм и любовь к спорту

Главы российских регионов в четверг активно поздравляют Мишустина с назначением в своих аккаунтах в соцсетях. Так, глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале отметил, что новый премьер-министр "является именно тем политиком и государственным деятелем, который вдохнет новую жизнь в деятельность правительства, обеспечит реализацию грандиозных задач социально-экономического развития страны".

Президент Татарстана Рустам Минниханов также поздравил Мишустина с назначением на своей странице в Instagram, пожелав ему успешной работы на татарском языке. "Унышлы эшлэр! Алга! (Успешной работы! Вперед!)".

Опыт и профессионализм Мишустина, проявленный на посту главы ФНС, отметил глава Республики Крым Сергей Аксенов. "Это отличный пример сочетания высокой компетентности и умения эффективно использовать высокие технологии для повышения качества государственного управления", - написал Аксенов на своей странице "ВКонтакте", выразив надежду, что правительство Мишустина будет содействовать дальнейшему развитию Крыма.

По мнению главы Калмыкии Бату Хасикова, Мишустин "зарекомендовал себя как эффективный руководитель и настоящий патриот своей Родины", хорошо знающий региональную специфику. "Также Михаил Владимирович (Мишустин) очень любит спорт, и это помогает ему выдерживать колоссальные нагрузки на работе и выполнять ее неизменно эффективно", - написал Хасиков своем аккаунте Instagram.

Современные цифровые стандарты - в регионы

Главы российских регионов убеждены, что Мишустин будет активно использовать опыт главы ФНС в работе в должности премьер-министра, в том числе это касается выстраивания взаимоотношений с субъектами РФ. "Дело не столько в том, что он налоговик, он имеет огромный опыт, он профессионал своего дела, по компетенции сталкивался с разными отраслями. По компетенциям, где он работал, он знает все отраслевые принципы, специфику знает. Это очень важно", - сказал журналистам глава Чувашии Михаил Игнатьев.

Он также выразил уверенность, что новый премьер будет выстраивать конструктивное взаимодействие с региональными органами власти. "Россия сильна регионами, и от региональных властей, от муниципальных властей, от правительства Российской Федерации во многом зависит то, как мы будем выполнять все те мероприятия, которые обозначил президент в своем послании. Мы всегда оценивали наши взаимоотношения на достойном уровне", - добавил глава Чувашии.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров связал рост поступлений в бюджет региона с высокой эффективностью работы налоговой службы под руководством Мишустина. "В работе по наращиванию налоговой базы мы рука об руку трудимся именно с налоговой службой, в том числе, обсуждали проблематику и с Михаилом Владимировичем Мишустиным. Сегодня благодаря выработанным и принятым решениям налоговая служба страны является, пожалуй, самым высокотехнологичным органом власти", - сказал Азаров журналистам.

По мнению губернатора Орловской области Андрея Клычкова, назначение Михаила Мишустина на пост премьер-министра связано с необходимостью внедрения современных цифровых стандартов и сервисов - в том числе на региональном и муниципальном уровнях.

"Региональная работа, муниципальное управление показывает, что мы не можем стоять и ждать, выполнять формальные процедуры. Нужно двигаться активно вперед, нужно внедрять современные стандарты, сервисы. И я думаю, что кандидатура, которая предложена [президентом], позволит задачи выполнить", - сказал Клычков журналистам на Гайдаровском форуме, отметив, что профессиональные качества Мишустина не "вызывают вопросов".

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин также отметил, что под руководством Мишустина налоговое ведомство "достигло значительных успехов как в пополнении бюджета страны, борьбе с теневым бизнесом, так и в организации сервисных услуг для налогоплательщиков". "Я связываю с его приходом надежду на активное внедрение искусственного интеллекта во все сферы, что станет импульсом для повышения качества жизни", - сказал Никитин ТАСС.