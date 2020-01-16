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Путин внес в Госдуму законопроект о введении должности зампредседателя Совбеза

Ранее президент ввел новую должность заместителя председателя Совбеза и назначил на эту позицию экс-премьера Дмитрия Медведева
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© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, вводящий должность заместителя председателя Совета безопасности РФ. Текст инициативы в четверг размещен в электронной базе данных нижней палаты.

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"Проектом федерального закона предусматривается введение должности заместителя председателя Совета безопасности РФ, который входит в число постоянных членов Совета безопасности РФ, а также определяется порядок его назначения на должность и освобождения от должности", - говорится в пояснительной записке к документу.

Согласно тексту законопроекта, заместитель председателя Совбеза РФ назначается на должность и освобождается от нее президентом. Полномочия зампреда также определяются главой государства. "Заместитель председателя Совета безопасности обязан сообщать в порядке, предусмотренном указами президента РФ, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта", - следует из текста инициативы. Назначаться на новую должность могут россияне, не имеющие гражданства иностранного государства либо вида на жительство.

Ранее в четверг президент России Владимир Путин своим указом ввел новую должность - заместителя председателя Совбеза РФ и назначил на эту позицию экс-премьера Дмитрия Медведева. При этом в документе оговаривается, что соответствующие изменения должны быть внесены в федеральный закон "О безопасности".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМедведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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