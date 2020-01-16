Постпред России выступил в ОБСЕ против героизации Бандеры на Украине

ВЕНА, 16 января. /ТАСС/. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич выступил в четверг на заседании постоянного совета этой международной организации в Вене против героизации лидера Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России) Степана Бандеры на Украине.

Лукашевич обратил внимание стран - участниц ОБСЕ, что в начале января на Украине прошли марши по случаю годовщины со дня рождения Бандеры. "Он не только запятнал себя поддержкой террористических актов во имя радикальных националистических идей, но и возглавлял организацию, боевое крыло которой влилось в созданную в 1942 году "Украинскую повстанческую армию" (УПА, запрещена в России). Напомню, что члены УПА в составе дивизии СС "Галичина" и батальона "Нахтигаль" участвовали в карательных операциях против еврейского, польского, русского и украинского населения в годы Второй мировой войны. СС и ее структуры получили однозначную правовую и историческую оценку Нюрнбергского трибунала", - указал Лукашевич.

По его словам, сегодня одиозную фигуру Бандеры, несмотря на отсутствие консолидированных подходов к ней в украинском обществе, пытаются навязать всей Украине в качестве "национального героя", что ведет лишь к углублению общественного раскола. Постпред РФ также осудил факельные шествия на Украине. "Озабоченность в связи с участием официальных властей в прославлении нацистского пособника Степана Бандеры в очередной раз выразили Россия, Израиль и Польша", - отметил российский дипломат.

Сторонники праворадикальных партий и организаций 2 января провели в центре Киева факельный марш по случаю 111-й годовщины со дня рождения Бандеры. Возле здания администрации Киева, на фасаде которого вывесили большой портрет идеолога украинских националистов, состоялся митинг. По информации наблюдателей, в марше приняли участие около тысячи человек. Факельные шествия и митинги прошли и в ряде городов на западе Украины.

Визит на Украину председателя ОБСЕ

Россия призывает действующего председателя ОБСЕ, главу МИД и премьер-министра Албании Эди Раму посетить отдельные районы Донецкой и Луганских областей во время намеченного визита на Украину 20-21 января.

"Рассчитываем, что намеченный на 20-21 января визит на Украину действующего председателя ОБСЕ, премьер-министра Албании Эди Рамы окажет стимулирующий эффект в деле выполнения комплекса мер. Призываем действующего председателя не ограничиваться посещением лишь подконтрольных Киеву территорий, а побывать также в отдельных районах Донецкой и Луганской областей по другую сторону линии соприкосновения. Это позволит увидеть и оценить реальные последствия продолжающейся военной операции Киева в Донбассе", - отметил Лукашевич.

9 января Рама заявил постсовету ОБСЕ, что конфликт на Украине остается центральным вызовом для безопасности в Европе и его разрешение в ближайшее время не предвидится. Председатель ОБСЕ также сообщал, что намерен в ближайшие недели посетить Украину, но даты поездки не указал.

Председательство в ОБСЕ с 1 января 2020 года перешло от Словакии к Албании. Председателем на очередной год становится министр иностранных дел соответствующей страны, который руководит текущей деятельностью ОБСЕ, координирует работу ее учреждений и институтов, представляет организацию, наблюдает и способствует разрешению конфликтов и кризисных ситуаций.

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