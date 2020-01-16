Рябков: РФ и США сохраняют серьезные расхождения по вопросам стратегической стабильности

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Серьезные расхождения между Россией и США по вопросам стратегической стабильности сохраняются, однако стороны намерены продолжать работу. Об этом заявил в четверг ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков по итогам консультаций с США по стратегической стабильности в Вене.

"После продолжительного перерыва в Вене проведено 16 января в межведомственном формате обсуждение всего комплекса вопросов, относящихся к контролю над вооружениями и стратегической стабильности с США. Разговор получился очень предметным, в некоторых аспектах - детальным. Он подтвердил наличие серьезных расхождений по ряду вопросов, но в итоге подтверждено понимание, что работа в этом формате будет продолжена, причем мы исходим из того, что долгих пауз больше не будет", - сказал дипломат.

Рябков добавил, что сроки проведения следующего раунда пока не определены. "Но эта пауза не будет слишком долгой, - подчеркнул он. - Конкретные сроки мы дополнительно согласуем, как и место проведения следующего контакта".

Планы США по СНВ-3

Рябков сообщил, что прошедшие в Вене российско-американские консультации не принесли ясности относительно планов Вашингтона по Договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3).

"Наличие определенных сроков, в данном случае срока действия договора, принимается во внимание, - сказал он. - Хотя нам по-прежнему не понятно, и прошедшая встреча не внесла никаких новых элементов именно в этот аспект, в пользу чего склоняется американская сторона. Но мы будем продолжать отрабатывать эту тему в контактах с ними".

ДСНВ был подписан Москвой и Вашингтоном в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.

Договор остается в силе в течение 10 лет (до 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.

Контакты на уровне экспертов

Рябков заявил, что Россия и США намерены интенсифицировать контакты на уровне экспертов по вопросам стратегической стабильности.

"Зафиксирована договоренность, что на экспертном уровне по дополнительно согласованной повестке дня российско-американский диалог по данной проблематике будет интенсифицирован, - сказал он. - Это неплохой результат, учитывая важность стоящих перед нами проблем".

"Мы наметили совместно с американскими коллегами круг тем, которые будут отрабатываться на экспертном уровне. Пока говорить об этом преждевременно, но по части возобновления диалога как такогового это вселяет определенную надежду", - добавил Рябков.

Российскую делегацию на консультациях в Вене возглавил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, а американскую - помощник госсекретаря по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд, которому "делегированы полномочия и функции заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности".

Консультации между РФ и США по стратегической стабильности состоялись после долгого перерыва - предыдущий раунд состоялся в июле 2019 года.