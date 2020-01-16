Путин включил Мишустина в состав Совета безопасности

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о включении премьер-министра РФ Михаила Мишустина в состав Совета безопасности РФ в качестве постоянного члена. Об этом в четверг сообщается на сайте Кремля.

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"Внести в состав Совета безопасности Российской Федерации <...> изменение, включив в него в качестве постоянного члена Совета безопасности Российской Федерации Мишустина М. В. - председателя правительства Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Михаил Мишустин назначен председателем правительства 16 января, на этом посту он сменил Дмитрия Медведева, который стал заместителем председателя Совбеза РФ.