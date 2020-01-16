Медведев и Мишустин проведут встречу в Доме правительства

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Экс-глава правительства России Дмитрий Медведев, назначенный на пост заместителя председателя Совбеза РФ, проведет встречу с новым премьер-министром Михаилом Мишустиным в пятницу, 17 января. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров. Встреча пройдет в Доме правительства РФ.

"Если говорить по поводу встречи заместителя председателя Совбеза РФ и председателя правительства РФ, то она состоится 17 января в Доме правительства РФ", - сообщили в пресс-службе кабинета министров.

Медведев и его кабинет подали в отставку вечером 15 января после того, как президент РФ Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию, в котором анонсировал запуск масштабных мер по социальной поддержке россиян, а также предложил внести ряд изменений в конституцию страны. "Очевидно, что мы как правительство Российской Федерации должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения для этого. И в этих условиях я полагаю, что было бы правильно, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции Российской Федерации правительство Российской Федерации в действующем составе подало в отставку", - объяснил он свое решение. Президент предложил занять освободившийся пост премьера Михаилу Мишустину, возглавлявшему ФНС России.

16 января по итогам пленарного заседания Госдумы депутаты поддержали кандидатуру Мишустина. Путин сразу же подписал указ о его назначении. Согласно 112 статье Конституции РФ, "председатель правительства Российской Федерации не позднее недельного срока после назначения представляет президенту Российской Федерации предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти". Также "председатель правительства Российской Федерации предлагает президенту Российской Федерации кандидатуры на должности заместителей председателя правительства Российской Федерации и федеральных министров".

Сам Мишустин пообещал, что представит новый состав кабмина в ближайшие дни. "Я думаю, что такое понимание возникнет в ближайшие дни. Мы консультировались сегодня со всеми фракциями. Как только это [понимание] появится, мы об этом скажем", - заявил он.

Цифровая платформа для людей

Выступая в Госдуме, Мишустин поблагодарил президента России Владимира Путина за оказанное доверие, а также депутатов, с которыми "очень детально проработал все вопросы, поговорил о направлениях работы правительства, о послании президента, которое нужно реализовывать". В своем выступлении он в числе приоритетов своей работы назвал реализацию национальных проектов и развитие цифровой экономики, а также пообещал в первую очередь заняться снятием барьеров для бизнеса. По его словам, необходимо "серьезно заниматься институциональными реформами, реформами управления" и привносить "самые современные информационные технологии"."Государство должно являться цифровой платформой, которая создана для людей", - уверен Мишустин.