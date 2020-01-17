Совфед изучает опыт зарубежных парламентов по согласованию глав силовых ведомств

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Совет Федерации изучает опыт зарубежных парламентов в вопросе расширения полномочий палаты, касающихся согласования кандидатур на посты руководителей силовых структур. Об этом в пятницу ТАСС сообщил заместитель председателя Совета Федерации Юрий Воробьев, который со стороны палаты проводит по этому вопросу консультации с Генпрокуратурой и Верховным судом.

"Пока обсуждается, как правильно реализовать этот инструмент. Изучаем сейчас мировой опыт, опыт парламентов других стран", - сказал Воробьев, отвечая на вопрос, в чем состоит суть проводимых консультаций.

Вице-спикер Совфеда также добавил, что ожидает принятие всех конституционных законов, в том числе по расширению полномочий верхней палаты парламента, в весеннюю сессию.

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил назначать руководителей силовых ведомств только после предварительных консультаций с Совфедом. Кроме того, верхнюю палату парламента планируется наделить функциями по утверждению прокуроров субъектов и отрешению от должности судей в случае совершения ими тех или иных нарушений.