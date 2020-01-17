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Дума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о должности зампредседателя Совбеза

Законодательную инициативу президента рассмотрят в понедельник

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Госдума в приоритетном порядке рассмотрит внесенный президентом России законопроект о введении должности заместителя председателя Совета безопасности РФ. Об этом сообщил в пятницу председатель палаты Вячеслав Володин, слова которого приводит думская пресс-служба.

"Законодательная инициатива президента о введении должности заместителя председателя Совета безопасности будет рассмотрена в понедельник, 20 января, на Совете Госдумы в приоритетном порядке", - сказал Володин. В пятницу он направил документ в профильный комитет по безопасности и противодействию коррупции.

На заместителя председателя Совета безопасности РФ в соответствии с внесенным в Госдуму законопроектом распространяется действующая сейчас в отношении членов Совбеза норма о запрете иметь гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание на территории иностранного государства.

В четверг президент России Владимир Путин своим указом ввел должность заместителя председателя Совбеза РФ и назначил на эту позицию экс-премьера Дмитрия Медведева.

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