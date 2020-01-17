Спецпосланник генсека ООН по Сирии Педерсен посетит Россию на следующей неделе

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен посетит Россию на следующей неделе. Об этом заявил в пятницу и.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.

"Мы ждем на следующей неделе спецпредставителя генерального секретаря ООН по Сирии Гейра Педерсена, который также планирует посетить Дамаск. Рассчитываю, что эти переговоры и его поездки, контакты с сирийским руководством позволят сформировать график дальнейшей работы конституционного комитета", - сказал он.

Лавров также выразил уверенность в необходимости "исправить ошибку, которая была сделана, когда в 2011 году Сирию исключили из Лиги арабских государств". "Нужно возвращать Сирию в арабскую семью, как об этом не раз говорил президент России", - добавил и.о. министра.