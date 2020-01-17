Лавров назвал агрессивные действия США ключевым дестабилизирующим фактором в мире

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Агрессивные шаги ряда западных государств, в первую очередь США, являются ключевым дестабилизирующим фактором на международной арене. Об этом заявил в пятницу и.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.

По его словам, сегодня мир "продолжает очень сильно лихорадить". "Ключевым дестабилизирующим фактором остается агрессивная линия ряда государств Запада, прежде всего наших американских коллег, на разрушении международно-правовой архитектуры безопасности, замену международного права собственным изобретенным миропорядком, основанным на правилах", - подчеркнул и.о. министра.

"В этом ряду и слом Вашингтоном Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заматывание перспектив продления Договора о стратегических наступательных вооружениях, искусственное нагнетание напряженности в регионе Персидского залива, попытки пересмотреть общепринятые основы ближневосточного урегулирования, усиление военной активности НАТО вблизи российских границ, линия на приватизацию многосторонних механизмов контроля за нераспространением оружия массового уничтожения", - указал глава МИД России.

Вашингтон, отказывая представителям ряда государств в участии в мероприятиях по линии ООН, откровенно злоупотребляет привилегиями страны, где располагается штаб-квартира международной организации, заявил Лавров. "В Вашингтоне стали откровенно злоупотреблять привилегиями страны, где располагается штаб-квартира ООН, - обратил внимание глава МИД РФ. - По своему усмотрению, в нарушение международного права отказывает представителям неугодных государств в мероприятиях на ооновской площадке".