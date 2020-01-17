Лавров сообщил, что Россия надеется на сохранение перемирия в Ливии

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Приверженность перемирию сторон в ливийском конфликте является шагом вперед, режим прекращения огня желательно сохранить. Об этом заявил в пятницу и.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.

"Главное, что перемирие все-таки соблюдается, - отметил он. - Это уже определенный шаг вперед, и будем надеяться, что так оно и сохранится желательно на неопределенное время. По крайней мере, недавно министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в Бенгази встречался с [командующим Ливийской национальной армией Халифой] Хафтаром, и маршал подтвердил свою приверженность прекращению огня. Это уже полезно".

Глава МИД РФ напомнил о том, что на днях в ответ на предложения турецких коллег российская сторона пригласила в Москву руководителей Востока и Запада Ливии. "Они приняли наши приглашение, и мы несколько часов вели переговоры с делегациями маршала Хафтара и председателя парламента Акилы Салеха с одной стороны и председателя Правительства национального согласия Ливии Фаиза Сарраджа и главы Высшего государственного совета Ливии Халеда аль-Мишри с другой стороны, - продолжил он. - Есть текст, который нам кажется вполне сбалансированным и который призывает к прекращению огня и началу политического процесса. Его подписали Саррадж и аль-Мишри, а маршал Хафтар и Салех попросили дополнительного времени".

По словам Лаврова, главная ошибка в ливийском урегулировании была сделана Североатлантическим альянсом в 2011 году "при принятии решения разбомбить Ливию и свергнуть режим в нарушение резолюции Совета Безопасности ООН". "С тех пор была разрушена ливийская государственность, которую до сих пор не удается восстановить, - добавил он. - Было немало попыток оказать содействие ливийским сторонам в том, чтобы они все-таки пришли к какому-то согласию и вернули свою страну в нормальное состояние".

"Было Схиратское соглашение, которое до сих пор расценивается большинством внешних игроков как содержащее основные принципы ливийского урегулирования, - пояснил глава МИД РФ. - Конечно, жизнь идет вперед, и какие-то нюансы можно будет добавить, тем более что были и договоренности в начале прошлого года в Абу-Даби, которые тоже касались обустройства государственной власти в Ливии и, к сожалению, не были выполнены. Была проведена конференция в Париже, и на ней даже была согласована конкретная дата выборов, которые должны были состояться, но, как мы знаем, никогда не надо забегать вперед и загадывать слишком уж конкретные результаты. Дипломатия - это все-таки процесс постепенный".

Итоговые документы

Итоговые документы конференции по урегулированию ситуации в Ливии, которая пройдет в Берлине 19 января, практически согласованы, заявил Лавров. "Мы принимали участие во всех пяти подготовительных встречах. Итоговые документы выглядят теперь практически согласованными. Они в полной мере соответствуют решениям, которые принимал Совет Безопасности [ООН] по ливийскому урегулированию, не содержат каких-либо положений, противоречащих решениям Совбеза", - сказал он.

Лавров также подтвердил участие России в предстоящей конференции. "Мы вместе с нашими итальянскими коллегами будем в этой конференции участвовать. У меня с министром [иностранных дел Италии Луиджи] Ди Майо запланирована встреча утром в Берлине до того, как начнется конференция на высшем уровне", - указал он.

Глава МИД РФ добавил, что теперь главное, чтобы после берлинской конференции все пошло, как запланировано. "И Совет Безопасности поддержит итоги берлинской конференции. И главное, чтобы ливийские стороны не повторяли своих прошлых ошибок и не начинали выдвигать дополнительные условия, не начинали обвинять друг друга", - отметил он.

Германия планирует 19 января провести в Берлине международную конференцию по урегулированию ситуации в Ливии, где после убийства Муаммара Каддафи в 2011 году воцарился хаос, а позднее фактически установилось двоевластие. В ней примут участие глава заседающего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Саррадж и противостоящий ему фельдмаршал Халифа Хафтар, командующий Ливийской национальной армией (ЛНА). Кроме того, ожидается участие представителей, в том числе на уровне глав государств, России, Алжира, Великобритании, Египта, ОАЭ, Китая, Турции, Франции.