Лавров: РФ проверяет информацию, что СДС "за определенную мзду" освобождает террористов

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Россия проверяет информацию о том, что Силы демократической Сирии (СДС) "за определенную мзду" освобождают террористов из мест содержания в Заевфратье. Об этом заявил в пятницу и. о. министра иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.

"Поступает тревожная информация, мы сейчас ее перепроверяем, о том, что за определенную мзду эти самые Силы демократической Сирии выпускают бандитов, которые начинают расселяться по другим частям сирийской территории", - сказал и. о. министра.

Лавров заметил, что "это очень тревожная информация". "Мы давно предупреждали наших американских партнеров, которые имеют влияние на Силы демократической Сирии, чтобы боевики, которые там находятся под охраной в лагерях, содержатся в лагерях в качестве заключенных, чтобы они не разбегались оттуда, - сказал он. - К сожалению, риск того, что это может произойти, есть".

При этом, глава МИД подчеркнул, что "в борьбе с терроризмом одержана решающая победа". По его словам, островки сопротивления террористов сохраняются прежде всего в Идлибской зоне деэскалации и на восточном берегу. Там порядка 10 тысяч боевиков находится в лагерях, контролируемых СДС. Лавров подчеркнул, что это, в основном, курдские подразделения.

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