МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. И.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не видит поводов для спекуляций в связи с поправками в Конституцию РФ о ее приоритете над международным правом. Об этом он заявил в пятницу на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.

"Любая международная договоренность, которую принимает Российская Федерация, к которой она присоединяется, подписывается и выносится на ратификацию в российский парламент в наше Федеральное Собрание. Ратификация оформляется в виде федерального закона. Наши международные обязательства, во-первых, становятся частью нашей правой системы, будучи обличены в форму федерального закона, а во-вторых, федеральный закон не может быть принят, если он противоречит Конституции. Так что я здесь не вижу каких-либо поводов и предлогов для спекуляций и поиска скрытого смысла ", - сказал он.