Лавров: Россия и Китай поддерживают друг друга и координируют свои шаги в ООН

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Позиции России и Китая по ключевым международным проблемам совпадают, страны всегда стараются поддерживать друг друга и тесно координировать свои действия в ООН. Об этом заявил в пятницу и.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.

"Мы одинаково подходим ко всем ключевым проблемам международной жизни. Наши оценки, взгляды на развитие мира в современную эпоху отражены в совместных документах, которые подписаны президентом [РФ Владимиром] Путиным и председателем [КНР] Си Цзиньпином <...> Мы очень тесно координируем наши шаги в ООН, всегда стараемся поддерживать друг друга и отстаивать принципы, на которых зиждется ООН", - сказал он.

"В Совете Безопасности [ООН] при рассмотрении вопросов, которые связаны с необходимостью отстаивать эти принципы в каждой конкретной кризисной ситуации, мы голосуем синхронно и всегда поддерживаем справедливость, стараемся не пропускать решения, которые нередко наши западные коллеги пытаются навязать, чтобы проводить свою одностороннюю повестку дня, не учитывая необходимость вырабатывать консенсусные решения", - добавил Лавров.