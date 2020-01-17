{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Большая пресс-конференция Сергея Лаврова - 2020

Лавров: Россия и Китай поддерживают друг друга и координируют свои шаги в ООН

Глава МИД РФ отметил, что Москва и Пекин одинаково подходят ко всем ключевым проблемам международной жизни

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Позиции России и Китая по ключевым международным проблемам совпадают, страны всегда стараются поддерживать друг друга и тесно координировать свои действия в ООН. Об этом заявил в пятницу и.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.

"Мы одинаково подходим ко всем ключевым проблемам международной жизни. Наши оценки, взгляды на развитие мира в современную эпоху отражены в совместных документах, которые подписаны президентом [РФ Владимиром] Путиным и председателем [КНР] Си Цзиньпином <...> Мы очень тесно координируем наши шаги в ООН, всегда стараемся поддерживать друг друга и отстаивать принципы, на которых зиждется ООН", - сказал он.

"В Совете Безопасности [ООН] при рассмотрении вопросов, которые связаны с необходимостью отстаивать эти принципы в каждой конкретной кризисной ситуации, мы голосуем синхронно и всегда поддерживаем справедливость, стараемся не пропускать решения, которые нередко наши западные коллеги пытаются навязать, чтобы проводить свою одностороннюю повестку дня, не учитывая необходимость вырабатывать консенсусные решения", - добавил Лавров.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичРоссияКитайСи ЦзиньпинБольшая пресс-конференция Сергея Лаврова - 2020
Реклама на ТАСС
Большая пресс-конференция Сергея Лаврова - 2020
Лавров назвал "опасным разворотом" заявление "евротройки" по ядерной сделке с Ираном
И.о. министра иностранных дел России напомнил, что принятый в 2015 году Совместный всеобъемлющий план действий по урегулированию иранской ядерной программы является "неотъемлемой частью международного права"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС