Лавров заявил, что Россия продолжит бороться с попытками ревизии итогов разгрома нацизма

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Москва продолжит противостоять попыткам переписать итоги Второй мировой войны. Об этом заявил в пятницу и. о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.

"Мы продолжим делать все необходимое для противодействия фальсификации истории, сохранения доброго имени солдат-победителей, недопущения ревизии международно признанных итогов разгрома нацизма, - сказал Лавров. - В защиту исторической памяти вместе с нами выступают многие ответственные государства мира. Отмечу также вклад в эту работу наших соотечественников, которые проживают за рубежом. Ждем зарубежных партнеров на торжествах в Москве 9 мая".