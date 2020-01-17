{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Большая пресс-конференция Сергея Лаврова - 2020

Лавров заявил, что Россия продолжит бороться с попытками ревизии итогов разгрома нацизма

Глава МИД отметил, что в защиту исторической памяти выступают многие ответственные государства мира

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Москва продолжит противостоять попыткам переписать итоги Второй мировой войны. Об этом заявил в пятницу и. о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.

"Мы продолжим делать все необходимое для противодействия фальсификации истории, сохранения доброго имени солдат-победителей, недопущения ревизии международно признанных итогов разгрома нацизма, - сказал Лавров. - В защиту исторической памяти вместе с нами выступают многие ответственные государства мира. Отмечу также вклад в эту работу наших соотечественников, которые проживают за рубежом. Ждем зарубежных партнеров на торжествах в Москве 9 мая".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияБольшая пресс-конференция Сергея Лаврова - 2020
Реклама на ТАСС
Большая пресс-конференция Сергея Лаврова - 2020
Лавров назвал "опасным разворотом" заявление "евротройки" по ядерной сделке с Ираном
И.о. министра иностранных дел России напомнил, что принятый в 2015 году Совместный всеобъемлющий план действий по урегулированию иранской ядерной программы является "неотъемлемой частью международного права"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС