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Мир "продолжает очень сильно лихорадить". Что сказал Лавров на большой пресс-конференции

© Сергей Карпухин/ТАСС

Глава МИД Сергей Лавров провел большую пресс-конференцию по итогам 2019 года. Он ответил на вопросы представителей СМИ о ситуации на Украине, в Ливии, отношениях с США и курсе российской дипломатии.

Об отношениях с США и ситуации на Украине

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Агрессивные шаги ряда западных государств, в первую очередь США, являются ключевым дестабилизирующим фактором на международной арене, считает глава МИД. По его словам, сегодня мир "продолжает очень сильно лихорадить".  

Лавров отметил, что Вашингтон, отказывая представителям ряда государств в участии в мероприятиях по линии ООН, откровенно злоупотребляет привилегиями США. 

Лавров добавил, что США в 2020 году могут попытаться повторить в других государствах венесуэльский сценарий по смене правительства.  

Также, по словам Лаврова, США втягивают Японию в свою политику противостояния России.

Говоря о ситуации на Украине, глава МИД заявил, что решения, достигнутые в рамках саммита "нормандской четверки" в Париже, не должны оставаться на бумаге, как это было при бывшем президенте Украины Петре Порошенко.

О ядерной сделке и контроле над вооружениями

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Лавров назвал "опасным разворотом" намерение "евротройки" — Великобритании, Франции и Германии — запустить механизм урегулирования споров по ядерной сделке с Ираном. Он выразил недоумение по поводу ситуации, что "все должны подчиниться США и не торговать с Ираном, а Иран свои обязательства выполнять должен".

По словам главы МИД, Россия предпримет все усилия, чтобы не оставить мир без договоренностей в сфере контроля над вооружениями. 

Лавров заявил, что Москва намерена использовать возможности международных организаций для недопущения гонки вооружений. В частности, для этого РФ будет в полной мере задействовать потенциал ООН, "Группы двадцати", СНГ, ЕАЭС, а также "возможности председательств в БРИКС и ШОС".

 

О кризисе в Сирии и ситуации в Ливии

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Лавров подчеркнул, что Россия в 2019 году вносила вклад в преодоление конфликтов на Ближнем Востоке и севере Африки.

Урегулирование сирийского кризиса находится в продвинутой стадии, заявил Лавров. Он подчеркнул, что продвижение политического диалога и решение гуманитарных проблем Сирии является одним из безусловных внешнеполитических приоритетов РФ. 

Глава МИД добавил, что российская сторона проверяет информацию о том, что Силы демократической Сирии "за определенную мзду" освобождают террористов из мест содержания в Заевфратье.  

Говоря о Ливии, Лавров заявил, что итоговые документы конференции по урегулированию ситуации в этой стране, которая пройдет в Берлине 19 января, практически согласованы. Россия надеется на то, что Совет Безопасности ООН поддержит итоги конференции. По его словам, приверженность перемирию сторон в этом конфликте является шагом вперед, режим прекращения огня желательно сохранить.

Реализация российской концепции коллективной безопасности в зоне Персидского залива станет важным шагом по улучшению ситуации во всем регионе, заявил глава МИД.

О предложениях по изменению Конституции РФ

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Лавров заявил, что не видит поводов для спекуляций в связи с поправками в Конституцию России о ее приоритете над международным правом. По его словам, любая международная договоренность, к которой присоединяется РФ, "становится частью нашей правой системы, будучи обличена в форму федерального закона, а во-вторых, федеральный закон не может быть принят, если он противоречит Конституции".

Глава МИД добавил, что Конституция является базовой ключевой нормой, которая определяет все действия.

По его словам, российская дипломатия проводит независимый и многовекторный курс. Лавров подчеркнул, что Москва прилагает усилия, направленные "на деэскалацию международной напряженности, на укрепление правовых, демократических начал межгосударственного общения".

 

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияБольшая пресс-конференция Сергея Лаврова - 2020
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