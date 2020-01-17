Мир "продолжает очень сильно лихорадить". Что сказал Лавров на большой пресс-конференции

Агрессивные шаги ряда западных государств, в первую очередь США, являются ключевым дестабилизирующим фактором на международной арене, считает глава МИД. По его словам, сегодня мир "продолжает очень сильно лихорадить".

Лавров отметил, что Вашингтон, отказывая представителям ряда государств в участии в мероприятиях по линии ООН, откровенно злоупотребляет привилегиями США.

Лавров добавил, что США в 2020 году могут попытаться повторить в других государствах венесуэльский сценарий по смене правительства.

Также, по словам Лаврова, США втягивают Японию в свою политику противостояния России.

Говоря о ситуации на Украине, глава МИД заявил, что решения, достигнутые в рамках саммита "нормандской четверки" в Париже, не должны оставаться на бумаге, как это было при бывшем президенте Украины Петре Порошенко.