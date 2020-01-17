Лавров: мир не должен остаться без договоренностей по контролю над вооружениями

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Россия предпримет все усилия, чтобы не оставить мир без договоренностей в сфере контроля над вооружениями. Об этом заявил в пятницу и. о. министра иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.

"Мы будем твердо добиваться того, чтобы наш мир не остался без каких-либо договоренностей, которые хоть как-то сдерживают, контролируют вооружения, особенно ядерные", - сказал он.

Также глава МИД отметил, что Москва намерена использовать возможности международных организаций для недопущения гонки вооружений.

"В наступившем году имеем в виду работать над поддержанием глобальной безопасности и стратегической стабильности, включая усилия по предотвращению гонки вооружений в космосе и недопустимость вепонизации киберпространства", - сказал он.

Как отметил Лавров, Москва будет в полной мере задействовать в этих целях потенциал ООН, Группы двадцати, СНГ, ЕАЭС, а также "возможности председательств в БРИКС и ШОС". "Особое внимание будем уделять работе в пятерке постоянных членов безопасности ООН", - подчеркнул глава МИД.

Консультации по стратегической безопасности с США

Консультации по стратегической безопасности с США 16 января не принесли впечатляющих результатов, но работа продолжится, заявил Сергей Лавров.

По его словам, Россия "продолжает диалог по всем проблемам как с американцами, так и с европейцами". "На днях состоялась очередная встреча заместителей глав внешнеполитических ведомств России и США по проблемам стратегической стабильности, - сказал Лавров. - Обсуждался весь спектр вопросов, которые стоят на повестке дня, в том числе и тема предсказуемости звучала". "Я не могу сказать, что были достигнуты впечатляющие результаты, но диалог продолжается", - подчеркнул глава МИД РФ.

"Мы будем твердо добиваться того, чтобы наш мир не остался без каких-либо договоренностей, которые хоть как-то сдерживают, контролируют вооружения, особенно ядерные", - продолжил Лавров.

США и Россия обсудили в четверг в Вене возможность выхода за рамки двустороннего формата в переговорах по вопросу контроля над вооружениями. Российскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, американскую - помощник госсекретаря по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд. Консультации прошли после долгого перерыва: предыдущий раунд состоялся в июле 2019 года.

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